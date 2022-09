Poznata ukrajinska manekenka Alvina Lali napravila je pravi skandal kada je objavila snimke svog supruga sa drugim ženama!

Izvor: Instagram/screenshot/alvi_lalli

Reprezentativc Slovenije i fudbaler Panatinaikosa Benjamin Verbič našao se u centru skandala pošto je njegova supruga Alvina Lali objavila video na kome on uživa u društvu nepoznatih devojaka!

Ukrajinka koju je upoznao dok je igrao za Dinamo iz Kijeva je sa njim u braku i prošle godine su dobili sina, ali kako stvari stoje sa tom romansom je gotovo. Alvina tvrdi da je video na kome se Verbič vidi u alkoholisanom stanju sa nepoznatim devojkama snimljen između utakmica Slovenije u Ligi nacija, dok je on to oštro demantovao. Krilni fudbaler se oglasio i istakao da su to stari snimci i da njegova "bivša partnerka" laže.

"Fotografije i video koje je objavila moja bivša partnerka i majka mog deteta su jako stari. Sve ono što je napisala je čista laž", izjavio je Verbič. Ipak, Alvina se ne bi složila sa tim...

"S*anje ljudi, sram vas bilo. Zabava u pauzi reprezentacije je normalna, ali samo ako ste okruženi normalnim ljudim. Stvarno mi nije jasno kako možeš biti tako glup", napisala je Alvina uz nekoliko fotografija i video. Pogledajte kako Alvina izgleda:

Sada je Verbič i zvanično potvrdio da on i Alvina nisu više zajendo, a par je sve svoje zajedničke slike obrisao sa društvenih mreža. Ipak ukrajinska manekenka i dalje živi u Atini, ali spekuliše se da stanuje razdvojeno od svog supruga.

Verbič je u karijeri upisao 45 nastupa za Sloveniju, a poslednja dva protiv Švedske i Norveške u kojima je njegov tim uspeo da obezbedi opstanak u Ligi B Lige nacija.