Argentinska ljepotica ponovo odlučila da napusti fudbalera, ovog puta čini se mnogo ozbiljnije nego ranije.

Jedan od najtabloidnijih brakova u svijetu sporta stigao je do kraja! Iako Mauro Ikardi to ne želi da prizna svijetu i sebi, on i Vanda Nara se razvode! Argentinski fudbaler kojeg je PSŽ nedavno pozajmio galatasaraju i dalje čuva zajedničke fotografije na društvenim mrežama, ali njegova supruga više ne vjeruje u pomirenje...