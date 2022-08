Vanda Nara baš nema sreće u ljubavi!

Vanda Nara je uvijek u centru pažnje! Nekada zbog ljubavnih zavrzlama sa Maurom Ikardijem, nekad zbog svojih slika sa plaže, a sada zbog Maksija Lopeza!

Vanda je bila u braku sa nekadašnjim napadačem Barselone i upoznala se sa Ikardijem kada je on bio klinac kog je Maksi "uzeo pod svoje". Na kraju se razvela od muža i počela romansu sa šest godina mlađim Maurom, što je odjeknulo u javnosti.

Vandu su svi napadali zbog takvog poteza, ali sada je Vandin prijatelj Luis Ventura otkrio šokantne detalje braka Maksija i Vande!

"Bestidno je dovodio druge žene u kuću. Znao je da je ona tu i opet je to činio. Zbog svega toga je njihov brak propao. Izlazio je s drugim ženama, a zatim bi ih dovodio kuću. Ona bi bila na prvom spratu, a on je iznad orgijao s djevojkama koje je dovodio. To mi je ona lično rekla", istakao je Ventura.

Maksi i Vanda imaju troje djece, a u jednom momentu veze atraktivna Argentinka to više nije htjela da trpi. Malo prije razvoda i raskida došlo je i do ozbiljnih incidenata.

"Njen život sa Maksijem je bio pakao. Prolazila je kroz mnogo toga i niko se ne bi osjećao ugodno u takvoj situaciji. Jednom je izgubila živce zbog svega, uzela je bejzbol palicu i uništila mu je automobile", završio je Ventura.