Poznati fudbaler David Silva nasilnički se ponašao u Španiji.

Izvor: Profimedia/D.Nakashima/AFLO

Poznati španski fudbaler David Silva (36) osuđen je zbog napada na jednu mladu ženu na festivalu na Kanarskim Ostrvima, gde je rođen. Bivši as španske reprezentacije i Mančester sitija, a sada igrač Real Sosijedada, priznao je da ju je gurnuo snažno i da je pritom zadobila povrede. "Čvrsto je zgrabio za ruku, zbog čega je pala na zemlju", objašnjeno je.

Odlukom suda, on je dobio više nego simboličnu kaznu za taj napad, jer će morati da plati 1.080 evra i uz to još 520 evra po građanskoj tužbi, s tim da će 280 evra od toga morati da plati zbog "pretrpljenih povreda", a još 240 zbog nastale "materijalne štete". S obzirom na to da je fudbaler odmah priznao krivicu, nije bilo suđenja, pa je presuda odmah doneta. Kada je u pitanju pretučena devojka, ona je prijavila da je osećala posledice "posttraumatskog bola", kao i kontuziju levog lakta, posekotinu drugog prsta leve šake, rane na oba kolena...

Silav je jedna od najvećih legendi Mančester sitija i Premijer liga, u kojoj je proveo 10 godina, noseći sve vreme dres "građana". U Španiju se vratio 2020, kada je obukao dres Real Sosijedada, kao drugi najbolji asistent u istoriji španske reprezentacije, sa kojom je bio prvak Evrope 2008. i 2012, kao i prvak sveta 2010. Za njegovo ime se do sada nisu vezivali skandali.