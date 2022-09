Četvorica trenera u Seriji B napustili klubove istog dana, nakon razočaravajućeg starta sezone...

Izvor: EPA-EFE/LUCA ZENNARO

Dok cjelokupna italijanska javnost gleda ka Seriji A i čeka šta će se dogoditi sa Masimilijanom Alegrijem i Simoneom Inzagijem, koji bilježe slabe rezultate sa Juventusom i Interom, pravi haos se dešava u Seriji B - čak četiri trenera su u ponedeljak ostala bez posla! Razočarani rezultatima u poslednjih par mečeva, za rokade su se odlučile uprave Beneventa, Pize, Koma i Peruđe - svi, kao po dogovoru, u jednom danu!

Porazi od Kaljarija (0:2) i Breše (2:1) koštali su posla stratega Beneventa Fabija Kazertu, a prema navodima italijanskih medija, glavni kandidat da ga zamijeni na toj poziciji je proslavljeni reprezentativac Italije i šampion sveta sa "azurima" Fabio Kanavaro. Ekipi Pize malo je nedostajalo da na kraju prošle sezone izbori nastup u Seriji A. U finalu doigravanja poražena je od Monce posle produžetaka, ali u ovoj takmičarskoj godini ekipa je iz prvih šest utakmica izvukla samo dva boda.

To je učinak koji je "skinuo glavu" Rolandu Maranu, a vrh kluba je odlučio da na trenersko mjesto vrati Luku d'Anđela, koji je ekipu i vodio do finala plej-ofa za plasman u elitu. Novog trenera dobiće i Komo, u čijem taboru ove sezone nastupa i proslavljeni Španac Sesk Fabregas. Ekipa u prvih pet mečeva u sezoni nije uspjela da upiše nijedan trijumf, ali uprava kluba nije razmišljala o smjeni trenera Đakoma Gatuza. Ipak, stručnjak rođen baš u ovom gradu odlučio je da ode sam i to iz zdravstvenih razloga, a kao nasljednik spominje se Moreno Longo.

Na kraju, novi posao mora da potraži Fabricio Kastori, dosadašnji strateg Peruđe. Na sedam utakmica, uknjižen je razočaravajući učinak (1-1-5), pa je odlučeno da se potraži novi trener, a to bi, prema najavama sa Apenina, trebalo da bude Silvio Baldini.