Mladi fudbaler ove sezone blista u Superligi, a u budućnosti će igrati za crnogorsku reprezentaciju.

Izvor: MN Press

Mladi Andrija Radulović, jedan od najvećih talenata Crvene zvezde, novi je reprezentativac Crne Gore! Po informacijama do kojih su stigle "Vijesti", Radulović se nalazi na novom spisku selektora mlade reprezentacije Miodraga Vukotića i već u septembru postaće novi reprezentativac Crne Gore do 21 godinu!

Ranije u karijeri Radulović je nastupao za naše timove do 15 i 16 godina, a zatim za selekcije Srbije do 17 i 20 godina. Svojevremeno je dobio i poziv u reprezentaciju Srbije do 21 godine, ali za nju nije zaigrao.

Mladi krilni fudbaler koji igra i na mjestu lijevog beka bio je najtalentovaniji đak Zvezdine škole prije nego što je napravio veliku pauzu zbog mononukleoze. Svojevremeno su se za njega interesovali inostrani klubovi koji su bili spremni da isplate višemilionsko obeštećenje, ali do transfera nije došlo. Andrija Radulović ostao je u klubu, a nakon mnogo problema dogovorio je i novi ugovor, do 2025. godine, sa Crvenom zvezdom.

Umjesto toga, mladi fudbaler Crvene zvezde morao je postepeno da se vraća fudbalu kroz pozajmice u Grafičaru i novosadskoj Mladosti. Radulović trenutno nosi dres ekipe Mladost GAT i već je odigrao 10 mečeva i postigao četiri gola, a o njegovom fantastičnom udarcu ljevom nogom priča se posle gotovo svakog meča.

Inače, Andrija Radulović rođen je u Kotoru 2002. godine, ali je fudbalsku karijeru razvijao u regionu.