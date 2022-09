Miloš Milojević odgovarao je na pitanja medija o stanju i probemima u Crvenoj zvezdi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda želi povratak na pobednički kolosek. Igra sa dosta oscilacija u poslednje vreme, doživela je dva poraza u Ligi Evrope, u prethodnom kolu Superlige slavila u Novom Pazaru golom u samoj završnici. Svesni su svi u klubu da moraju bolje ukoliko žele do nova tri boda protiv Napretka.

Uoči meča na "Marakani" trener domaćeg tima Miloš Milojević pohvalio je narednog rivala, objasnio je da je to "organizovana ekipa koju moraju da razbiju dobrom i brzom igrom sa dosta energije", ujedno je najavio i da bi mogle da budu neke promene u timu. Poput povratka Veljka Nikolića u startnu postavu.

"Nikolić bi mogao da bude među 11 koji počinju meč, znamo kakav kvalitet poseduje i da će nastaviti u istom ritmu kao što je bio slučaj u prethodnih nekoliko mečeva", naglasio je Milojević, a zatim je upitan ko će biti prvi napadač s obzirom na povredu Aleksandra Pešića. "Aleksandar Pešić", odgovorio je on.

Medije je posebno zanimalo šta se dešava sa Nemanjom Motikom. Doveden je kao veliko pojačanje i za sada ne dobija šansu. Nije odigrao nijedan minut u novoj sezoni i postoje razne spekulacije oko njega.

"Status Motike je isti kao i svih ostalih igrača na toj poziciji, tu je najveća konkurencija. Mislim da postoji veliki potencijal kod njega, velika želja. Da li je ova utakmica prava za njega ili nije, to ćemo videti, ali svakako da računamo na Motiku i imamo ga u planovima. Posle ovog meča slede dve nedelje pauze zbog reprezentativne pauze i nadam se da će nam i to pomoći da budemo bolji."

Na meču protiv Trabzona u Ligi Evrope u startnoj postavi nije bilo Aleksandra Kataija. Odluka je iznenadila mnoge, pa je trener crveno-belih objasnio šta se dogodilo i zašto je to učinio za meč u Turskoj.

"Katai je ogroman profesionalac, tako da nikakvih problema nije bilo. Imam praksu da sa igračima razgovaram i oni znaju kad igraju i kad ne igraju zašto ne igraju. On je naš glavni igrač, tako da ne postoji ni trunka sujete kod njega. Katai je tu za kolektiv, spreman je da igra kad i koliko mu mi kažemo. Želimo da on igra stalno i na svom nivou, na njega računamo i u nedelju. Što se tiče pitanja da li je bitno da postigne gol, mislim da je pre svega najvažnije da ekipa pobedi, a ko će postići gol, to je najmanje bitno. Što se stanja tima tiče, sve je u redu, naravno da je tim koji je navikao da pobeđuje poljuljan lošijim rezultatom, ali ćemo se podizati iz meča u meč. To je uloga trenera, na meni je da ispravim neke stvari."

Na kraju je upitan da li i dalje veruje u proleće u Evropi posle poraza od Trabzona. "Optimista sam, ali ćemo o Evropi govoriti kada budemo igrali evropsku utakmicu, sada nas očekuje utakmica protiv Napretka, fokusirani smo na taj meč i maksimalno smo ozbiljni u pripremi utakmice. Moramo da pokažemo odnos koji je na nivou onog koji je bio protiv Monaka ili bolji, to je jedino što želim, a znamo da imamo kvalitet da pobedimo bilo kog protivnika", zaključio je Miloš Milojević.