Dejan Savićević se prisjetio problema sa Ivicom Osimom na Svjetskom prvenstvu 1990. godine.

Izvor: Nebojsa Parausic/MN Press photo

Srbija je ispala sa Evropskog prvenstva i ovaj nastup "orlova" u Njemačkoj biće upamćen ne samo po igrama na terenu već i po nezadovljstvu Dušana Tadića zbog manjka minuta u prvom meču šampionata sa Engleskom. O tome je u emisiji "Sportlajt" govorio i Dejan Savićević, koji je nakon toga odgovarao na pitanja o fudbalskoj karijeri. Što se tiče klupske karijere kao prvak Evrope sa Crvenom zvezdom i Milanom nije imao za čime da žali, ali mu je bilo krivo što nije otišao sa Svjetskog prvenstva u Italiji 1990. godine!

Tada ga je selektor Ivica Osim izveo iz igre u 55. minutu meča sa Zapadnom Njemačkom, zatim ga je ostaovio na klupi protiv Kolumbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zatim je u nokaut fazi protiv Španije ušao u 55. minutu umjesto Pančeva, a u četvfinalu je zamijenio Safeta Sušića u 61. minutu i na kraju je bio jedan od dvojice Jugoslovena koji su bili precizni sa penala pored Prosinečkog.

"Što se tiče karijere nisam imao nekih velikih grešaka kada su klubovi u pitanju. Igrao sam za najveće klubove, prvo u Budućnosti, pa za Crvenu zvezdu, onda u Milanu i na kraju sam završio karijeru u Rapidu. Mislim da sam pogriješio što sam trpio to maltretiranje u Italiji 1990. godine, što se nisam pokupio i otišao kući sa Svjetskog prvenstva", rekao je Dejan Savićević.

Ivica Osim je ispred Dejana Savićevića koji je tada bio perjanica Crvene zvezde koja će godinu dana kasnije postati prvak Evrope, a dvije godine kasnije prvak svijeta izabrao veterana Safeta Sušića. Ako neko cijeni Papeta to je Dejo, ali ipak...

"Gledajte ja sam se svađao tamo sa Osimom, imao sam dosta razovora sa njim. On je pričao da ne mogu da trčim, a ja sam mu onda rekao da ako on Sušića trenira, a ja dođem sa plaže posle mjesec dana da ću da trčim više od njega. To su te neke stvari u karijeri, a zna i Dragiša kakav je bio u 25. i 34. godini. Svi mi pa i Sušić koji je za mene bio najbolji igrač, ali ipak kada dođu godine... Onda određeni igrači nisu objektivni kao sada Tadić. Ne možeš ti u da kažeš da si najbolji, šta da kaže Vlahović koji je imao transfer od 70.000.000 eura što Tadić nije doživio u karijeri... Ne mogu ni sam da shvatim da se neke stvari", rekao je Savižević.

Sa njim se složio i njegov nekadašnji saigrač iz Crvene zvezde Dragiša Binić koji je istakao da reprezentacija nije uspijevala da okupi one najbolje igrače. "To je možda i najveća greška naša zu Italiji, što nije igrao Dejo. Nikad nismo imali najbolju reprezentaciju. Ima tu još dva-tri igrača koja je trebalo da igraju, a bila su na klupi i dva-tri koja nisu ni krenula", rekao je Binić.