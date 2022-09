Srđan Mijailović je istakao da je presrećan zbog povratka u Ljutice Bogdana, dok Mitar Mrkela veruje da će vezista odmah poboljšati ekipu Miloša Milojevića.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je u smiraj prelaznog roka dovela i poslednje letnje pojačanje - u Ljutice Bogdana se vratio Srđan Mijailović! Vezista koji je ponikao u redovima crveno-belih, posle dve godine u Čukaričkom, uspeo je da obezbedi transfer u redove prvaka Srbije, iz kojeg je odsustvovao devet godina.

Zvezda je tako pojačala konkurenciju na sredini terena domaćim i iskusnim igračem, a i Mijailović - koji se ranije dovodio u vezu s Partizanom - bio je presrećan što je ponovo na poznatoj adresi.

"Posle devet godina sam se vratio u Zvezdu, u svoju kuću, presrećan sam zbog toga. Drago mi je što se sve prošli put završilo dobro po Zvezdu, da je klub dobio obeštećenje kada sam prelazio u Kajzeri i bila bi greška da je bilo drugačije. Da razjasnim i da nikada nisam pregovarao sa 'večitim' rivalom, te da su oni samo kontaktirali moj bivši klub Čukarički, ali da je na tome sve ostalo. Nadam se da ću u ovom mandatu osvojiti titulu sa Zvezdom, to mi je najveća želja", počeo je Mijailović.

Upoznat je popularni Mićko sa obavezama i zahtevima koji ga čekaju.

"Imam pozitivnu tremu pred prvi trening sa novim saigračima i nadam se da će to sve proći kako treba. Poznajem ekipu, znam dosta igrača, a možda bih izdvojio Rodića i Srnića sa kojim sam prošao Zvezdinu školu, kao one s kojima sam najbolji. Fizički sam spreman i kada trener odluči da igram, biću tu da pružim maksimum. Nadam se da će moje iskustvo značiti i da ću pomoći ekipi, zbog toga sam tu. Želja mi je da osvojim što više trofeja, jer iz prvog mandata imam samo jedan Kup Srbije. Sada hoću to da ispravim."

Mijailović je bio uz Zvezdu prethodnih devet godina kao navijač, ali sada je ponovo tu u svojstvu fudbalera.

"Mnogi zovu, čestitaju, drago im je što sam se vratio u Zvezdu. Znaju i oni da sam i po odlasku iz kluba uvek pratio Zvezdu i nervirao se kada su loši rezultati. Nadam se da će sada biti bolje i da se nećemo nervirati i da ću opravdati njihova očekivanja i podršku", podvukao je Mijailović koji je zadužio dres sa brojem 33.

Dobrodošlicu Mijailoviću na povratku u Zvezdu poželeo je i sportski direktor crveno-belih Mitar Mrkela, koji je istakao da veruje da će vezista biti instant pojačanje.

"Ovo je drugi put da potpisujem ugovor sa Srđanom Mijailovićem, jer sam ga kao četrnaestogodišnjaka doveo u Omladinsku školu Crvene zvezde. Reč je o domaćem igraču koji će pojačati konkurenciju na poziciji defanzivnog veznog fudbalera. Želja je trenera Miloša Milojevića, a s obzirom na to da poznaje domaće takmičenje i Zvezdu i da je dete ovog kluba u startu zna šta su njegovi zadaci. On je neko ko odmah može da uskoči i pomogne ekipi, jer se radi o fudbaleru izuzetnih fizičkih predispozicija i moralno-voljnih karakteristika i siguran sam da će biti pojačanje za naš tim. U takmičarskoj je formi, i to je još jedan razlog zbog kog smo želeli da ga dovedemo. Stava smo da može odmah da doprinese igri i kvalitetu tima", rekao je Mrkela.

Srđan Mijailović je rođen 10. novembra 1993. godine u Požegi, odakle je kao četrnaestogodišnjak stigao u Zvezdinu omladinsku školu. Nakon što je prošao sve mlađe selekcije, pod komandom Roberta Prosinečkog je debitovao za prvi tim 5. marta 2011. godine u meču protiv Smedereva. Ubrzo je postao standardan prvotimac i u prvom mandatu u crveno-belom dresu odigrao 69 utakmica. Inostranu karijeru je gradio u Kajzerisporu (102 utakmice i četiri gola), a potom zaigrao i za Krila Sovjetov (72 utakmice i četiri gola). U srpski fudbal se vratio tokom 2020. godine i potpisao za Čukarički, za koji je odigrao 67 utakmica i postigao dva gola, posle čega se vratio u svoju Crvenu zvezdu.