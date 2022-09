Šokantan snimak stiže nam iz Hrvatske gde je jedan navijač koristio zolju na utakmici.

Izvor: Twitter/HooligansTV_eu/Screenshot

Jedan od najpopularnijih navijačkih profila na internetu "Hooligans TV" objavio je šokantan snimak, navodno sa utakmice Plitvice - Sokolac u Hrvatskoj koja se po njihovim rečima odigrala 11. septembra ove godine. Na snimku se vidi kako jedan od malobrojnih huligana na tribini ispaljuje RAKETU iz oružja - i to prema terenu.

Mladić koji je bio najbliži ograti je uzeo zolju iz koje je pucao u pravcu terena, pa je raketa pala nedaleko od fudbalera koji su bili na njemu. Nezvanično, u pitanju je utakmica Prve županijske lige Ličko-senjske i policija već istražuje ovaj slučaj.

Autentičnost snimka potvrdio je Vladimir Romić iz Fudbalskog saveza Hrvatske, dok sa druge strane prvi čovek Sokolca Ivica Perković, koji nije bio na utakmici, tvrdi da u zapisniku nije upisan ovaj incident, dok pretpostavlja da se sve dogodilo ranije, odnosno da je snimak star.

Pogledajte neverovatan snimak sa utakmice u Hrvatskoj!

Croatian lower league and "grenade launcher"



Plitvice - Sokolac. 11.09.2022pic.twitter.com/FhIO1G7XYJ — HooligansTV (@HooligansTV_eu)September 13, 2022

"Da, incident se dogodio. Pokrenuli smo disciplinski postupak protiv domaćina kao organizatora utakmice, tražimo izjave delegata, sudija i predstavnika oba kluba, pa će disciplinski sudija odrediti kaznu", rekao je Romić za "24sata.hr", dok je prvi čovek Plitvica Milan Jakovljević poručio da se to nije dogodilo: "Ma nije, nije to, to je nešto drugo. To je pre bilo, mislim. To je neki stari snimak, mislim. Ma ne bih ulazio u to. Ne znam, nislim da nije na ovoj. Ne bih komentarisao, to će onda ići daleko, a stvarno nema veze s vezom".

Nije poznat identitet navijača koji je koristio zolju, bacač raketa koji ispaljuje projektile od 64 milimetra, ali na snimku se čuju oko njega i drugi navijači koji ga prvo opominju, pa se zajendo sa njim smeju.