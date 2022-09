Novinarka je doživela neprijatnu scenu na svom poslu i policija je reagovala.

Flamengo se plasirao u svoje novo finale Kopa Libertadoresa pošto je na "Marakani" savladao Velez 2:1 (ukupni skor 6:1), a pojedini navijači slavnog brazilskog tima i previše burno su proslavili pobedu. Tako je novinarka Džesika Dijaz sa ESPN-a doživela veliku neprijatnost kada se uključila uživo u program kako bi izveštavala o uspehu Flamenga, a jedan navijač je sve vreme stajao iza nje i "merkao", pa potom prešao sve granice...

Stariji muškarac je poljubio novinarku u obraz, dok je svojim kolegama u emisiji uživo prenosila utiske sa susreta Flamenga i Veleza, a ona je kada se to desilo ostala smirena, poštujući profesionalne norme novinarstva.

Ipak, slučaj je privukao mnogo pažnje, a britanski list "The Sun" prenosi da je navijač ubrzo identifikovan i da je uhapšen pod optužbom za seksualno uznemiravanje. Pušten je na slobodu već sledeći dan, a odluka pravosuđa u Brazilu je da više ne sme da ide na fudbalske utakmice niti sme da napusti Rio bez posebne dozvole.

Takođe, dobio je i zabranu prilaska potresenoj novinarki Džesiki Dijaz koja se na Instagramu obratila svima onima koji smatraju da je poljubac navijača bio sitnica i da nije bilo potrebe za "dizanjem bure".

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada ao vivo por um lixo humano que suja a camisa do Flamengo com atos repugnantes como este.pic.twitter.com/bHnHKtYUeH — Paulo Pacheco (@ppacheco1)September 7, 2022



"To je bio samo poljubac u obraz? Ne nije. Pre su me psovali i maltretirali jer je emisija kasnila. Stvari su se smirile, a izvinjenje je stiglo rukom na ramenu i poljupcem. Uprkos svemu ostala sam na poziciji i uključila se uživo. A ond još jedan pokušaj poljupca u rame, izbegla sam... Poslednji je došao poljubac u obraz. Moglo je biti i na usnama, ništa se ne bi promenilo. Bila sam seksualno uznemiravana dok sam radila. Nisam htela da me ljube, nisam tražila nežnost, a nisam htela ni da provedem tri sata u policijskoj stanici. Samo sam htela da radim", napisala je Dijaz.

"Stariji muškarac koji je to učinio bio je u pratnji maloletnog sina koji se izvinio u očevo ime. Dečak nije kriv, nemojte da kaznite celu porodicu. Napraviću pauzu od svega ovoga nekoliko dana. Hvala svima".

Ovo nije prvi slučaj uznemiravanja reporterki ispred stadiona pošto se dobro pamti slučaj iz Italije od prošle godine. Tada je italijanska novinarka Greta Bekalja doživela sličnu situaciju posle meča Empolija i Fiorentina kada ju je jedan navijač uhvatio za zadnjicu, a potom je plakao u emisiji.