Ivan Vuković upriličio je danas prijem za crnogorsku atletičarku Mariju Vuković, i njenu trenericu Joanu Siomu, povodom osvajanja srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Izvor: PG biro

"Najveći uspjeh u karijeri naše najbolje atletičarke i najveći podvig crnogorske atletike u istoriji su na ponos Podgorici i Crnoj Gori i rezultat vrijedan divljenja i poštovanja. Vuković je čestitao Mariji na velikom uspjehu, istakavši da ga veoma raduje što je svaki susret sa njom ujedno i povod za razgovor o njenim izvanrednim rezultatima. On je naglasio da ovakva sportska dostignića moraju imati podršku svih ljudi u sistemu i najavio da će Glavni grad preuzeti obavezu izgradnje prve faze Atletskog stadiona u Podgorici" , saopšteno je iz Glavnog grada.

„Danas smo imali veliko zadovoljstvo da po drugi put ugostimo Mariju Vuković, našu sjajnu atletičarku i odnedavno viceprvakinju Evrope u skoku uvis. Bila je to prilika da joj čestitamo ovaj istorijski rezultat, ne samo za nju, već i za crnogorsku atletiku i crnogorski sport, da joj poželimo sreću u susret budućim takmičenjima, a sigurni smo da ona, u ovom smislu, nije rekla svoju posljednju riječ“, kazao je Vuković i dodao da je Glavni grad i do sada u okvirima svojih nadležnosti nastojao da pomogne razvoj atletskog sporta. On je naglasio da su Marijini uspjesi razlog više da u tom smislu napori budu udvostručeni i obećao da će Glavni grad preduzeti na sebe obavezu gradnje Atletskog stadiona.

Vuković je podsjetio da je Glavni grad prije tri godine prenio pravo korišćenja nad jednom parcelom za potrebe izgradnje Atletskog stadiona, ali da se to nije desilo, jer su okolnosti bile teške, uslovljene pandemijom koronavirusa. "Ukoliko naši prijatelji iz Atletskog saveza ne budu imali ništa protiv, Podgorica će do kraja iduće godine dobiti Atletski stadion koji će graditi Glavni grad. To je način da se zahvalimo, ne samo Mariji, nego i Danijelu Furtuli i svim našim sjajnim atletičarima i pogotovo da stvorimo uslove za one koji se danas ugledaju na njih i željeli bi da se bave atletikom na vrhunskom nivou“, poručio je gradonačelnik Podgorice.

„Zadovoljstvo mi je što sam danas bila gost gradonačelnika Vukovića i kao što je trenerica rekla možda je prošle godine njegov prijem donio neku sreću, tako da sam ove godine došla sa medaljom", kazala je naša najbolja atletičarka Marija Vuković i iskazala zadovoljstvo zbog najave izgradnje Atletskog stadiona u Podgorici. "Htjela bih da se zahvalim svima, zadovoljstvo je i biti i pričati ovdje, i da se zahvalim zbog stadiona koji je gradonačelnik obećao da će početi da se gradi. Nadam i da će Atletski savez malo odahnuti što se tiče toga i da ćemo u narednom periodu imati takmičenja u Crnoj Gori, da će ljudi biti u prilici da u Podgorici prisustvuju nekim velikim rezultatima i da će što veći broj djece moći da trenira atletiku", zaključila je Vuković.