Gustavo Oberman je igrač za koga teško da znate, a trebalo je da bude najbolji ikada!

Izvor: Profimedia

Završila se karijera ofanzivnog veziste za koga su mislili da će biti bolji od Lionela Mesija i Serhija Aguera, a za čije ime sigurno niste čuli! Argentinac Gustavo Oberman je sa 37 godina završio karijeru koja nije otišla u pravcu u kome se očekivalo.

On je 2004. godine bio glavna tema u domovini kada ga je River Plejt jedva doveo iz Argentinos juniorsa, Smatran je za najvećeg talenta generacije u kojoj su bili Mesi i Aguero, ali već u Riveru mu nije išlo pa se vratio u matični klub.

Na Svetskog prvenstvu za igrače do 20 godina 2005. godine bio je redovan u startnoj postavi i čak je u finalu Aguero morao da čeka šansu sa klupe zbog njega, a sada je završio karijeru tako što ga je trener četvrtoligaša za koga je igrao izbacio iz ekipe!

"Odluku da ne nastavim karijeru doneo je trener. Rekao je da me uopšte ne uzima u obzir. Hteo sam da nastavim do kraja godine, da završim karijeru na terenu, ali nije bilo mogućnosti. Osećam se pretužno. Nakon svega u karijeri mislim da sam zaslužio još jednom da izađem na teren i da se oprostim", rekao je Oberman za AS.

U generaciji u kojoj je Oberman bio jedan od lidera gotovo svi ključni igrači napravili su sjajne karijere. O Mesiju i Agueru ne treba troštii reči, ali tu su bili i golman Oskar Ustari, bivši štoper Reala i Valensije Ezekjel Garaj, nekadašnji bek Mančester sitija Pablo Zabaleta, Gabrijel Paleta koji je igrao za Milan i Liverpul, još jedan bivši igrač Reala Fernando Gago, kao i dugogodišnji kapiten Lacija Lukas Bilja.

Oberman je čak na prvoj utakmcii tog Svetskog prvenstva dobio prednost ispred Mesija, dok je posle tokom celog turnira igrao pre Aguera. Nakon domovine otišao je u Španiju u niželigaša Kasteljon, a onda je igrao u Rumuniji, Indiji, Čileu i raznim argentinskim niželigašima, ali nigde nije igrao ni blizu onome što se od njega očekivalo.