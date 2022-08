Bajern je pobedio Bohum 7:0 i nastavio da dominira Bundesom.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Bajerna pobedili su Bohum 7:0 (4:0) u gostima i furiozno ušli u pohod na 11. titulu šampiona Nemačke u nizu. Tim trijumfom, Bavarci su oborili rekord Bundeslige, jer su u tri utakmice osvojili devet bodova uz impresivnu gol-razliku, 15-1! Da li ih iko može ugroziti ove sezone? Ili u narednim godinama Veoma teško!

Strelci u nedeljnom trijumfu bili su Leroj Sane, Matijs De Liht, Kingsli Koman, Sadio Mane (i to samo do poluvremena), a onda je Mane dao go li iz penala, pa je Kristijan Gamboa dao autogol za 0:6, a onda je Serž Gnabri postavio konačnih 7:0 za Bajern.

U prethodnim kolima Bajern je razbio i Ajntraht u gostima 6:1, dok je kod kuće bio milostiviji prema Volsfburgu prošlog vikenda i pobedio je "samo" 2:0. Sledeće šanse za ispucavanje "večni" prvak Nemačke imaće protiv Borusije Menhengladbah u sledećem kolu, a onda protiv Union Berlina 3. septembra. Narednog meseca počinje Liga šampiona i tamo će tim Julijana Nagelsmana naići na sebi ravnije rivale.