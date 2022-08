Bivši srpski sudija Milorad Mažić prisjetio se kako je bilo kada su na terenu i fudbaleri sa ovih prostora. Sa svima lijepo, sem sa jednim...

Izvor: YouTube/Alesto/Screenshot

Najbolji srpski sudija svih vremena Milorad Mažić završio je karijeru 2020. godine, a od tada radi u Fudbalskom savezu Kipra u njihovoj sudijskoj komisiji kako bi tamošnji fudbal izveo na pravi put.

Tokom svoje bogate karijere Mažić je imao priliku da sudi velike utakmice, uključujući i finale Lige šampiona, a uvijek bi zanimljivo bilo vidjeti kako mu se fudbaleri sa prostora bivše Jugoslavije obraćaju na terenu. Jedan od onih sa kojima je znao da prodiskutuje u toku meča je i Zlatan Ibrahimović.

"Sa Zlatanom sam pričao na srpskom jeziku. To je lider svjetskih razmjera, ima veliki uticaj na ekipu to sam često spominjao. Sa svim igračima iz Ex-Yu sam pričao na srpskom. To je prednost, ima ih dosta, ludost je da sa igračima sa ovih prostora pričam na engleskom i to je ludost, a čuo sam da neki tako rade - to je meni nepojmljivo. Može to da pomogne da prenesete pravu poruku i imam sjajna iskustva sa mnogima od njih", rekao je Milorad Mažić gostujući u podkastu "Alesto".

Međutim, nisu svi primjeri pozitivni. Mažić se prisetio i da je u jednoj situaciji ostao šokiran pošto ga je jedan fudbaler sa prostora bivše države provocirao samo zbog toga što je Srbin.

"Bio je slučaj, da ne dajem na publicitetu... Sudio sam veliku utakmicu, možda i jednu od najvećih u karijeri, gdje je jedan igrač sa prostora bivše Juge pokušao - i nije mijenjao taktiku do kraja meča, kao i cijela ekipa - da me provocira na osnovu konotacije nacionalne osnove", rekao je Mažić i dodao da mu nije zamerio.

"Sve je to legitimno, ljudi se služe svakakvim sredstvima da pobede. Da li je to kažnjivo ili ne, to je u rukama sudija. Bio sam možda nespreman i šokiran, ali i veliko iskustvo i igračima je dozvoljeno da se služe svim sredstvima da dođu do cilja".

Izvor: MN Press

Najbolja sezona u karijeri bila je 2017/18 kada je dobio povjerenje da sudi finale Lige šampiona u Kijevu između Real Madrida i Liverpula (3:1), a malo je nedostajalo da sudi i finale Svetskog prvenstva u Moskvi. Na njegovu žalost, Hrvatska se plasirala u finale i to ga je automatski "diskvalifikovalo".

"Šanse su bile velike, ali to je pitanje usmjereno za Kolinu. Mi smo dobili najjaču utakmicu četvrtfinala gde nam je napomenuto da treba da znamo šta to znači. To je bio finale pre finala: Belgija - Brazil. Sudili smo dobro, ocjene su bile dobre, pa smo bili ostavljeni među par kandidata šta će biti u polufinalu. Tamo se desilo šta se desilo, jedan član Sudijske komisije iz FIFA mi je tada rekao poslije Hrvatska - Engleska. "Milorade, ti znaš sad ovo znači". Onako, možda nisam bio svjestan tog momenta, ali poslije par minuta sam shvatio i to je bilo normalno. Sudija koji sudi finale Lige šampiona je veliki kandidat za finalnu utakmicu jer je u najboljoj utakmici, najbolje je predstavljen u javnosti", zaključio je Milorad Mažić.