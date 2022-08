Srđan Babić sa kapitenskom trakom na ruci predvodio Almeriju na svom debiju u španskoj Primeri.

Izvor: EPA/Carlos Barba

Piše: Goran Arbutina

Sjajno veče u Andaluziji i gotovo do poslednjeg mesta ispunjen stadion na povratničkoj utakmici Almerije u španskoj La Ligi. Protivnik najjači mogući - Real Madrid, a čast da kao kapiten izvede crveno-bele na njihovu prvu utakmicu u Primeri posle sedam godina imao je bivši štoper Crvene zvezde Srđan Babić.

Pre isto toliko godina našao se u Španiji, kada je iz Vojvodine prešao u Real Sosijedad, ali nije uspeo da se izbori za mesto u ekipi i nakon pozajmice u Reusu, potom povratka u Crvenu zvezdu te dve sezone u Portugalu, konačno je upisao svoj debi u Primeri. I to kao kapiten svoje ekipe.

"Iako sam iskreno znao pre početka prvenstva da ću biti kapiten, osećaj je fenomenalan, ne znam šta bih rekao, čast i odgovornost! Da bude zanimljivije, mene su zbog nekih problema registrovali dva dana pred utakmicu. Bilo je natezanja i oko registracije i ovih nekih što su bili tu prošle godine. Čast mi je biti kapiten u ekipi gde su momci tu već četiri, pet godina, ja sam tu 11 meseci. Dobiti traku stvarno je čast za mene", istakao je Babić na početku razgovora za MONDO.

Sudbina je htela da Almerija počne sezonu, a on svoju karijeru u Primeri, duelom protiv najjačeg mogućeg protivnika – prvaka Evrope, prvaka Španije, osvajača UEFA Superkupa Evrope i španskog Superkupa.

"I bolje je tako. Da odmah vidimo gde smo i da li možemo. A videli smo sinoć da možemo, sad će biti dobra godina. Ovo je za mene zaista ostvarenje sna. Rekao sam ti i kada smo ulazili u ligu, trebalo je dosta ranije da igram Primeru, još kad sam prvi put došao. Tada se nisu poklopile kockice, sada jesu. Sad mora da se gazi", rekao je Babić.

Njegova ekipa je pokazala zube Realu, vodila do 61. minuta, a do 15 minuta pred kraj imala bod u ruci...

"Od početka priprema imali smo problema, doveli smo dosta igrača, ali klub još nije uspio da ih registruje. Barsa i ostale ekipe su uspeli da registruju većinu igrača, mi nismo. Ostala je ekipa cela od prošle godine i pokazali smo zube i sa tom ekipom. Pokazali smo da možemo da se borimo i takmičimo i protiv najvećih. Nije samo da izađemo formalno na teren, već stvarno da se takmičimo. Do tog slobodnjaka Alabe (gol za 2:1) sve je bilo otvoreno..."

Almerija je konačno poklekla u 75. minutu. Samo nekoliko sekundi nakon što je ušao sa klupe David Alaba je fantastičnim pogotkom iz slobodnog udarca riješio meč u Andaluziji. I to svojim prvim dodirom s loptom.

"Što je najgore, Alaba nije ni trebao da izvodi slobodnjak, nego mu je Benzema poklonio loptu. I Anćeloti je posle utakmice rekao zna se hijerahija – Benzema, Kros pa ostali. Odlučili su da daju Alabi i eto – prvi dodir s loptom. Iznenadio sam se, ono gde je on pogodio se ne brani. Ne možeš tu ništa da uradiš. Razočaran si naravno, ali ništa ne možeš osim da čestitaš tom koji je tako pogodio. Rezultat je i realan, imali su više od igre. Mi smo se trudili da sačuvamo našu mrežu, uspjeli smo da se držimo do egala do tog slobodnjaka...“

Nije međutim samo pogodak Alabe odlučio meč. Iskusni Karlo Anćeloti malo je promiješao karte i ostavio Modrića na klupi, međutim, već nakon pauze fantastični veznjak bio je na terenu.

"Po meni je utakmicu promenio Modrić kada je ušao u igru. Da su ostali Čuameni i Kamavinga to bi bilo do kraja 1:0. Kad je ušao Modrić skroz se igra promenila. Sa Kamavingom i ovim nismo imali problema, nisu gurali loptu unutra, nisu uspevali da nađu prostor jer smo dobro stajali, ali kad je on ušao poremetio nas je. Benzema i Vinisijus na jednoj strani onda uđe Modrić, tu je i Kros iza. U prvom poluvremenu dosta smo pažnju obratili na Krosa, a onda kad je ušao Modrić, onda moraš to nekako da podeliš, nije ti isto više da braniš. Pripremali smo se za prvo kolo, znali smo da napadaju po levoj strani i da se Benzema izvlači na bok, tu je i Kros. Sve je išlo po toj strani. Duplirali smo Benzemu i Vinisijusa, ja i ovaj štoper smo stali više uz Benzemu, a desni i bek tamo kod Vinisijusa, dobro je to izgledalo dok nije ušao Luka, a onda moraš da spustiš pažnju sa ovih i paziš na sve", rekao je Babić.

Luka je pravi profesionalac i veliki čovjek! "Pričali smo par minuta poslije utakmice, peželjeli jedan drugom sreću, kao da smo igrali deset puta jedan protiv drugog, a ne prvi put. Luka je stvarno i profesionalac i odličan čovjek. Čestitao mi je na partiji, ja njemu na pobjedi i poželjeli smo jedan drugom sreću u nastavku sezone".

Već u svom prvom nastupu u Primeri dobio je zadatak da zajedno sa kolegama iz odbrane zaustavi ni manje ni više nego Karima Benzemu. Utisci su upravo onakvi kakve je očekivao.

"Imam poštovanje prema svim napadačima, ali Benzema je trenutno prvi napadač sveta ili drugi, sa Levandovskim. A imaću priliku ove godine i da čuvam i jednog i drugog. Igrao sam i protiv Liverpula i Pariza i Napolija, ima dosta drugih vrhunskih napadača, ali ne zavisi toliko od njih, ovde se zaista dosta toga vrti oko Benzeme. Sinoć smo ga recimo dosta dobro zatvorili, i možeš da imaš egal neki kad ne uspeva da ulazi tako lako u prilike. Prošle godine sam je izbacio i Pariz i Čelsi i Siti, šta reći više o njemu? A Real je Real“, istakao je nekadašnji defanzivac Crvene zvezde.

Sa Benzemom se osim duela na terenu nije previše "družio".

"Pre utakmice pitali su nas samo da li hoćemo da napravimo onaj špalir za prvaka Evrope, pošto to možeš da odbiješ. Mi smo rekli naravno, pokazaćemo poštovanje prema vama. Oduševili su se prvo tu kad su videli da ćemo ih ispoštovati, verovatno dosta ekipa to neće da uradi. Imao sam sinoć i nekoliko izjava i ponoviću i sada da je Real definitivno najveći favorit za novu titulu u prvenstvu“.

Dok Real bude vodio bitku za trofeje Almerija ima cilj da obezbedi opstanak u povratničkoj sezoni.

"Borimo se za opstanak, prvo kolo nismo usjeli da osvojimo bod protiv Reala, ali već drugo kolo moramo da gledamo i bodove, ne samo igru i oduševljenje. Zaista su pozitivni komentari ljudi, niko nije očekivao da ćemo se tako odupreti Realu. Ali sada već od Elčea moramo da uzimamo bodove, to su nam direktni konkurenti u borbi za opstanak, a ne vidim stvarno razlog zašto ne bismo mogli da ostvarimo to. Biće naravno teško, svaka ekipa se bori za bodove", zaključio je Babić.