Bili su dio najslavnije generacije Mančester junajteda, na terenu su djelovali perfektno, ali nije sve bilo tako bajno!

Izvor: Profimedia

Mančester junajted iz dana u dan tone sve niže, a to posebno boli navijače koji su zapamtili trofejne generacije koje je vodio Ser Aleks Ferguson. Jedna od najčuvenijih je ona koja je 1999. godine osvojila Ligu šampiona, a dio tog tima bili su kapiten Roj Kin i napadač Tedi Šeringem.

Nekadašnji napadač reprezentacije Engleske četiri godine je igrao za Junajted, a sada se čeka da izađe njegova knjiga u kojoj će pisati o bogatoj karijeri. Engleski mediji su dobili uvid u neke djelove, a između ostalog i priču o tome zašto Šeringem i Roj Kin nisu pričali tri godine!

Dva bitna igrača nisu razgovarala od 1998. godine kada su se našli zajedno u autobusu nakon noćnog izlaska. Tu je proradio Kinov temperament.

"Odjedanput Kin kaže: 'Zašto ne odjebeš nazad u London sa svojim jebenim crvenim Ferarijem i penthaus apartmanom?' Ja kažem 'ha', a on ponovi 'zašto ne odjebeš'", počeo je svoju priču Šeringem.

Iako je sve isprva shvatio kao šalu, vrlo je brzo vidio da šale nema, Kin je bio spreman na obračun!

"Ja mu kažem: 'Je l' ti to krećeš na mene? Zašto hoćeš da me napadneš? Koji ti je?' A on je potpuno poludio, nastavio o jebenom crvenom Ferariju i penthausu. Skočio je, s još povrijeđenom nogom, uhvatio me za kravatu, povukao me i počeli smo da se rvemo. Odjedanput su svi počeli da viču 'šta se događa' i razdvajali su nas", napisao je Šeringem u svojoj knjizi.

Šeringem je otkrio da nije mogao da spava te noći i da je očekivao da će na sledećem treningu Kin krenuti da se fizički obračuna sa njim. Umjesto toga, Irac je zaćutao!

"Došao sam trening i bio spreman na sve. Njegovo je mjesto bilo blizu mog, a kad sam ušao, on je vezao kopačke. Prošao sam pored njega misleći kako će sad da ustane i da me šutne u lice. Ali Kini je samo ustao i izašao. Nije mi rekao ni riječ. Nije mi rekao ni riječ sljedeće tri i po godine", napisao je Šeringem.

Sledeće godine, bez riječi razmijenjene među sobom zajedno su osvojili Premijer ligu, FA Kup i Ligu šampiona, a 2001. godine Šeringem je otišao iz Junajteda.