Memfis Depaj više neće nositi dres sa pomenutim brojem, već novo pojačanje, Robert Levandovski.

Izvor: Profimedia

Barselona je konačno predstavila toliko čekanog Roberta Levandovskog na stadionu "Kamp Nou". Čak 60.000 ljudi je došlo da pozdravi poljskog golgetera, koji je stigao iz Bajern Minhena.

"Leva" je na predstavljanju napravio omaž slavnom Ronaldinju, a iz kluba je sada stigla potvrda da će Poljak praktično "preoteti" broj devet Memfisu Depaju. I ne, nijedan od dvojice igrača se tu nisu mnogo pitali.

Đoan Laporta je tokom ceremonije predstavljanja objasnio kako je to Barselona inkasirala 868.000.000 evra za samo dva meseca, ali je objasnio i zbog čega će Levandovski naredne sezone nositi broj devet na leđima.

"Levandovski i broj devet? Bila je to odluka kluba. To je sve u interesu kluba i publike. Zbog toga smo doneli ovu odluku. Poštujemo Memfisa, a on je našu odluku u potpunosti razumeo", rekao je Laporta.

Tako je Holanđanin ostao bez broja koji je do sada nosio, a sve kako bi klub mogao da proda veći broj dresova sa svojim novim pojačanjem. Sa druge strane, Levandovski je priznao da mu danas nije bilo svejedno.

"Emocije su bile neverovatne kada sam video toliko ljudi na predstavljanju. Nemam prave reči da izrazim sreću. Nešto čudesno. Želim na terenu da usrećim navijače širom sveta. Ovo je za mene veliki izazov. Želim da od prve utakmice pomognem timu i svojim iskustvom dodatno pokrenem klub unapred", poručio je Robert Levandovski.