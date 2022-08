Gazda Napolija Aurelio De Laurentis više ne planira da dovodi fudbalere sa "Crnog kontinenta".

Izvor: Profimedia

Predsednik Napolija Aurelio De Laurentis, poznat po burnom ponašanju, reakcijama i izjavama, ponovo je šokirao sve u Italiji. Rekao je da više nikad neće dovoditi afričke fudbalere, osim ako potpišu sporazum sa klubom i obavežu se da neće nastupati na Kupu afričkih nacija. Uz to, on je poručio da je odbio ponudu od 900 miliona dolara da proda klub.

"Rekao sam im – momci, nemojte više da mi pričate o afričkim fudbalerima. Volim ih, ali ili će da potpišu dokument prema kojem se odriču nastupa na Kupu Afrike ili nikad neće biti tu od tog turnira i od kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Južnoj Americi. Mi smo idioti koji plaćaju plate samo da bismo ih slali širom sveta da igraju za druge", rekao je De Laurentis.

Napoli u timu ima Viktora Osimena, napadača reprezentacije Nigerije, i Andrea Zamboa Anguisu, koji je reprezentativac Kameruna, dok je Kalidu Kulibali u Napulju postao praktično klupska legenda i osvojio je Kup Afrike sa Senegalom pre nego što je ovog leta otišao u Čelsi.

Izvor: MN Press

De Laurentis je u naletu iskrenosti priznao i koliko mu je malo falilo da proda klub pre pet godina.

"Američki investitori bili su spremni da plate 900 miliona dolara da kupe Napoli, ali sam ih odbio. Poslednjih godina su moderni investicioni fondovi, a oni moraju da garantuju investitorima određenu zaradu u pet godina. Oni vide fudbal kao veliku priliku da dupliraju uloženi novac prodajom investicionim fondovima. To je ono što rade Milan i Inter, zar ne? Napali su me tim fondovima i više ne mogu da izdržim... Ipak, oni ne shvataju da sam ja preduzetnik koji uživa u igranju igre. Pustite me da se igram", rekao je Laurentis.

Aurelio De Laurentis (73) je na čelu Napolija od 2004, kada ga je kupio nakon što je klub bankrotirao i pao u treću ligu. Sa tim klubom je ostvario velike rezultate, mada još nije osvojio titulu, kojoj je bio najbliži u sezoni 2017/18, kada je osvojen rekordan broj bodova (91). Te godine je Juventus bio prvak za samo četiri poena prednosti.

Napoli je pod vođstvom filmskog producenta, što je De Laurentisovo osnovno zanimanje, uspeo da postane jedan od najstabilnijih u Italiji i da bude jedan od profitabilnijih u toj ligi. U njegovoj eri Napoli je tri puta osvojio Kup Italije, jednom Superkup Italije i sedam puta je učestvovao u grupnoj fazi Lige šampiona, s tim da je 2012, 2017. i 2020. stizao do osmine finala.