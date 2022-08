Milorad Vučelić replicirao je Ostoji Mijailoviću nakon poruke da FK Partizan treba da promeni rukovodstvo usled loših rezultata.

Izvor: MN Press/TV Prva/Screenshot

Prvi čovek košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović zatrašio je ostavke u fudbalskom klubu Partizan nakon očajnog početka sezone crno-belih i samo pet osvojenih bodova iz četiri kola.

Mijailović je poručio da će KK Partizan pokrenuti inicijativu da se "nešto promeni" kako bi Sportsko društvo Partizan bolje funkcionisalo, dodavši da rukovodeća garnitura kluba iz Humske treba da prepusti svoje funkcije sposobnijim ljudima. Na to je oštro reagovao predsednik FK Partizan Milorad Vučelić koji je u saopštenju dostavljenom medijima poručio da se radi o neistinama, osvrnuvši se i na rezultate KK Partizan u eri Ostoje Mijailovića.

Saopštenje Milorada Vučelića prenosimo u celosti:

"Nerado se upuštam u sukobe i razmirice o okviru familije Partizanovih klubova okupljenih u JSD Partizan. Ali posle nekoliko istupa predsednika KK Partizan Ostoje Mijailovića koji sadrže bezbroj dezinformacija, teških neznanja i još težih laži, istine i javnosti radi moram to da učinim.

U već ustaljenom maniru po kome je sve ovde u haosu i pred propašću te čeka spasioce na nekim izborima ili na ulici, Mijailović tvrdi da "Partizan propada" i da će ako svi poput njega ne progovore njegovim glasom i pameću "FK Partizan nestati". I u svom samokandidujućem zanosu velikog reformatora i sistematičara koji tek posle pet jalovih godina čeka "naplatu" svojih poduhvata, dodao je "da bi domaćinskim rukovođenjem veliki deo klubova u sportskom društvu mogao da živi na račun fudbalskog kluba".

Da Mijailović išta zna o JSD i da mu je do činjenica, a nije, morao bi da kaže da na Stadionu u Humskoj svoje prostorije ima 18 klubova-sekcija društva, a među njima je i, gle čuda, košarkaški, koji za to ne isplaćuju nikakvu nadoknadu, već to čini isključivo FK Partizan. Klubovi koriste salu, terene, svlačionice, atletsku stazu, a sve troškove održavanja stadiona snosi FK Partizan.

U vreme ove uprave JSD i FK Partizan u januaru 2019. (posle decenijskog sporenja) vraćen je u vlasništvo stadion u Humskoj 1, te i objekti društva na Adi i Kalemegdanu. Za sve vreme trajanja spora JSD, odnosno FK Partizan je snosio sve troškove održavanja objekata: struje, vode, grejanje, kao i svih komunalija…

Dakle sve je to plaćao i plaća fudbalski klub koji je "u haosu" i koji "nedomaćinski posluje" a uz sve to je u mandatu ove uprave donirao na stotine hiljada evra klubovima okupljenim u JSD. FK Partizan, takođe, izmiruje troškove plata zaposlenih u JSD… Ovde ću za sada zastati.

Tačno je da je su klubovi Partizana poslednjih osam-devet godina ostvarili lošije rezulatate od očekivanih. Među njima je na našu iskrenu žalost i proslavljeni Košarkaški klub Partizan koji je pod vođstvom Ostoje Mijailovića u proteklih pet godina samo uspeo da pobedi u tri kup takmičenja Srbije, a u ostalim takmičenjima je zauzimao peto, četvrto, sedmo i drugo mesto. Svi se uzdamo da će doći bolji dani. Od srca.

FK Partizan je u vreme ove uprave osvojio dve titule prvaka i četiri trofeja Kupa Srbije, a jednom i ''duplu krunu''. Sedam puta smo bili finalisti Kupa Srbije i četiri puta smo igrali grupne faze evropskih tamičenja. Za učešće u tim takmičenjima nismo morali da plaćamo nikakvo učešće i kotizacije, nego smo zarađivali pare od UEFE i trošili ih u Srbiji.

Naši rezultati bi bili verovatno znatno bolji da smo imali mogućnosti da dovedemo više od četvorice stranaca. Kada je košarka u pitanju broj stranaca je znatno veći i kreće se od šest do deset stranaca po sezoni otkad je Mijailović na čelu kluba. U fudbalu to ograničavaju propisi ali i skromne materijalne mogućnosti fudbalskog kluba te smo primorani da se oslonimo na našu fudbalsku školu i da proizvodimo domaće igrače. O tome rečito govori to što se u standardnom sastavu Reprezentacije Srbije koja igra na Svetskom prvenstvu u Kataru nalazi 6 igrača nastalih u Partizanu u vreme ove uprave. A znatno više imajući u vidu godine pre toga.

Stoga ne znam koji to i kakvi rezultati preporučuju Ostoju Mijailovića da se nudi za spasioca i reformatora FK Partizan i JSD Partizan i da drži lekcije njegovoj upravi i priča i govori to što govori.

NA VISOKO PODIGLI SE SUTERENI, rekao bi ponovo veliki srpski pesnik pišući o ovakvim slučajevima.

Što se inicijative za izbore u JSD tiče oni su započeli pre nekoliko meseci i u toku su, pa Mijailović ne mora ništa da inicira on može samo da se u taj proces uključi.

P.S. FK Partizan je u minuloj sezoni sa ovom upravom pod majstorskim vođstvom Aleksandra Stanojevića bivao i na plus pet i na plus dva boda u odnosu na glavnog rivala i ostao je konkurentan za titulu do poslednjeg kola. Otišao je najdalje u evropskim takmičenjima, pa su nas i pored toga pratile pogrde "navijača" i navijača, a grad je bivao izlepljen plakatima u kojima je naš Stanoje slikan sa ludačkom košuljom, baš kao što se sada po gradu lepe plakati sa nekim sličnim slikama partizanovih funkcionera. Ista glava isti rukopis, a možda je i ista ruka i isti finansijer u pitanju. O tom potom. Svaka zverka kad tad pokaže svoj trag.

FK Partizan je i te kako zabrinut početnim rezultatima u prvenstvu, ali sa kritičkim pouzdanjem nastavlja da živi i radi i nema niti "haosa" niti "propasti". Niti toga može biti", zaključio je Vučelić u saopštenju.