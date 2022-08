Fudbalski trener Milan Đuričić Đumi zbog prijateljstva i usluge rešio je 2019. godine da po prvi put u karijeri bude pomoćnik.

Srpski fudbal je izgubio velikog trenera i stvaraoca - preminuo je Milan Đuričić Đumi. Nekadašnji trener Vojvodine, Radničkog iz Niša i Napretka iz Kruševca mnogima će ostati u sećanju zbog vremena provedenog u Humskoj, kada je bio deo stručnog štaba koji je vodio Savo Milošević.

U Humsku je stigao kraj marta 2019. godine, a otišao u leto naredne godine, kada je video da se Savo Milošević sasvim dobro snašao u zahtevnoj trenerskoj ulozi na klupi crno-belih. O tome kako je stigao da po prvi put u karijeri bude pomoćnik, pa još i treneru sa mnogo manje iskustva, Đumi je pričao kroz osmeh.

Još pre nego što je postao pomoćni trener Partizana Milan Đuričić je znao da će se u narednim godinama boriti protiv teške bolesti. Nikako nije mogao da zakaže skener da bi se saznalo kakva je situacija sa karcinomom grla, sve dok mu nije pomogao budući saradnik!

"Imao sam ozbiljan zdravstveni problem, tačnije karcinom grla. Morao sam da čekam na pet skener čak dve godine i situacija je postala ozbiljna. Onda se javio moj prijatelj Savo, koji mi je to rešio, i za dva meseca sam došao na red. Rekao sam mu još tada da mu zbog toga dugujem i da ću mu pomoći u Partizanu. Pristao sam da mu budem pomoćnik na godinu dana, dok se ne snađe, i tako je i bilo", ispričao je jednom prilikom Milan Đuričić koji se sa klupe Napretka povukao baš zbog bolesti.

Fudbalski stvaralac kakvih Srbija u poslednjim godinama nije imao mnogo spakovao je kofere nakon jedne i po sezone i nastavio svoj trenerski put u Superligi. Ipak, u Humskoj je ostavio trag, atraktivan fudbal po kome su njegovi timovi uvek bili prepoznatljivi.

"Dao sam sebe maksimalno, kako to uvek i radim. Uneo sam tu ofanzivnost i lepršav fudbal, na kome uvek potenciram, i to nam je donelo rezultat u prvom delu sezone. Ono što smo pokazali tada bilo je upravo ono što smo i želeli. U drugom delu šampionata stvari su se malo promenile, nismo bili toliko ofanzivni, ali ukazao sam Savu na to kad sam odlazio i imaće priliku preko leta to da popravi", dodao je Đumi.