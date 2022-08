Prvi čovjek košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović tražio je ostavke uprave fudbalskog kluba Partizan.

Izvor: MN Press

Partizan je jako loše počeo sezonu i ima drugi najgori start u prvenstvu otkako je Srbija nezavisna država, a ceh za loše rezultate je za sada platio Ivica Iliev koji je otišao sa mjesta sportskog direktora.

Uprava i trener su ostali na svojim pozicijama, a povodom situacije u FK Partizan oglasio se i prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović. On je u intervjuu za "Kurir" rekao šta misli o cijeloj situaciji.

Upoznat je Mijailović i sa radom fudbalskog kluba jer je bio dio organizacije FK Partizan u jednom periodu i smatra da sadašnja uprava mora da ode.

"Da, upoznat sam dobro s tim kako funkcioniše i žao mi je što Partizan propada. Mogu da kažem da je očigledno da rukovodeća garnitura mora da prepusti svoje funkcije sposobnijim ljudima", poentirao je on.

Zaključio je Mijailović da je neophodno da se gledaju interesi kluba, a dodao je i da ne smije više biti ćutanja na temu stanja u fiudbalskom klubu.

"Ali moraju da se gledaju prije svega i svih isključivo interesi kluba, a ne jednog ili grupe pojedinaca. Imovina sportskog društva je nedopustivo zapuštena. Žao mi je što legende kojima je dio života bio i ostao Partizan na sve ovo ćute. Tek se poneko oglasi, zašto je to tako? Traže se krivci u državi, trenerima, sportskim radnicima, navijačima... A svi znaju do čega je i do koga je. Još malo ćutanja i bojim se da će FK Partizan nestati", rekao je Ostoja Mijailović.