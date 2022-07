Vladimir Gaćinović je svestan da je Partizan opasan iako u prva tri kola nije pokazao ono što se od njih očekuje.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Partizana su startovali Superligu sa ubedljivom pobedom nad Javorom, a onda su usledila dva remija i odlazak Ivice Ilieva sa mesta sportskog direktora.

Sada u četvrtom kolu crno-beli igraju sa Novim Pazarom koji je takođe loše počeo sezonu i za sada nema bodove upisane u ovoj sezoni. Trener ekipe iz Raške Vladimir Gaćinović je pred duel sa Partizanom u 18:55 istakao da i pored loše forme rival jeste ozbiljan favorit.

"U prethodnim kolima pokazali smo da znamo i možemo, ali to nismo naplatili. Idemo da se sudarimo s Partizanom, jer drugačije ne umemo. Učim momke da rade na afirmacije igre, a ne na dekadenciji. Što se tiče crno-belih, u najboljoj ili najgoroj formi, to je Partizan", rekao je on.

Pogotovo je istakao strance iz redova tima Ilije Stolice kao opasne, ali je pomenuo i jednog domaćeg igrača.

"Individualni potencijal je veliki, pre svega napred sa Rikardom Gomešom, Kvinsijem Menigom, Fusenijem Dijabateom i Patrikom Andradeom, a i Slobodan Urošević igra visoko. Na nekim mestima su malo slabiji, ali brzina je evropska. Svako može da reši i greške protiv njih su skupe", naglasio je on.

Što se tiče svog tima istakao je da u hodu menja neke stvari u igri i da veruje da će u narednim kolima Novi Pazar uspeti da se "namesti" kako treba.

"Iako neke stvari menjamo iz kola u kolo, ne smemo da odustanemo od sebe. Gledamo u svoje dvorište i sa pozitivne strane. Drugačije ne može. Imamo kvalitet i pretočićemo ga u rezultat, ali bole naše lančane greške iz prethodnih kola. Ne volim da pričam koliko smo zaslužili bodova, realnost je da smo na nuli. Sigurno će biti dve ili tri promene u odnosu na prošlo kolo u Ivanjici, imam i dve dileme. Realno, nismo se još namestili kako želimo. Pogotovo to važi za napad, gde opet nemamo Ratkovića, on nam mnogo znači", zaključio je iskusni Gaćinović.