U javnost isplivala prepiska u kojoj nekadašnji kapiten Reala traži veliko priznanje!

Izvor: Profimedia

Veliki skandal potresa Španiju, ali i čitavu fudbalsku Evropu. U centru pažnje je dugogodišnji kapiten Real Madrida, Serhio Ramos!

Španski mediji objavili su prepisku kao i glasovne poruke između Serhija Ramosa i Luisa Rubialesa, predsjednika Fudbalskog saveza Španije u kojima nekadašnji štoper Reala traži da mu Rubiales pomogne da osvoji Zlatnu loptu. Sadašnji defanzivac Pari Sen Žermena nikada do sada nije osvojio ovu prestižnu nagradu, a ove poruke datiraju iz 2020. godine kada je Ramos osjetio da ima šanse da dođe do ovog priznanja.

U prepisci Ramos traži da Rubiales povuče nekoliko veza i na taj način mu pomogne da dođe do Zlatne lopte po prvi put u karijeri.

"Dobro veče Rubi. Nadam se da ste ti i tvoja porodica dobro. Znaš da nikad nisam tražio ništa od tebe, ali želim da to napravim danas jer je posebna godina zbog rezultata koje sam napravio", započeo je Ramos pa nastavio:

"Želio bih da mi pomogneš koliko možeš, da pritisneš nekoliko dugmića u UEFA i povučeš veze sa svojim kontaktima prema Zlatnoj lopti. Bio bih ti zahvalan do kraja života, ne samo zbog sebe nego mislim da to španski fudbal zaslužuje. Šaljem ti velike pozdrave", napisao je Ramos.

Predsjednik Fudbalskog saveza Španije odgovorio mu je kako nije baš tako jednostavno doći do ove nagrade.

"Pozdrav, Serhio. Prije svega čestitam, mislim da je ovo jako dobra godina za tebe da dobiješ nagradu. Naravno, odluka o Zlatnoj lopti nije na meni, ali mogu ti pomoći na bilo koji način", odgovorio mu je Rubiales.

Nakon što je shvatio da od Zlatne lopte neće biti ništa, Ramos se okrenuo drugoj nagradi.

"Znam da nije do tebe, ali veze su takođe važne. Infantino dodjeljuje nagradu "The Best", što je takođe veoma važno i bilo bi je super osvojiti. U svakom slučaju, računam na tvoju pomoć", poručio je Ramos.

Ipak, Zlatna lopta 2020. godine nije dodijeljena zbog pandemije koronavirusa, a nagradu "The Best" osvojio je Poljak Robert Levandovski ispred Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, dok je Ramos bio tek na 11. poziciji.