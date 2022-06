Petorica fudbalera su tokom svojih karijera imali vrlo neobične i poprilično bizarne klauzule kojih su morali da se drže.

Izvor: Profimedia

Još 10 dana je ostalo do zvaničnog početka prelaznog roka. Tog 1. jula će u najjačim fudbalskim ligama širom Evrope i sveta startovati period tokom kojeg će klubovi moći da dovode nove igrače.

A svet transfera, čini se, postaje sve uzbudljiviji, a prethodnih godina se sve više otkrivaju i tajne kluzule iz ugovora igrača. A neke od tih klauzula su zaista bizarne!

Čuli smo pre nekoliko godina da je Nejmar u svom ugovoru sa Pari Sen Žermenom imao klauzulu po kojoj je dobijao bonus od preko 350.000 evra svaki put kada nakon meča aplauzom pozdravi navijače kluba. Bilo je tu još svega i svačega, ali od ove petorice fudbalera, teško da je tražio ili pristajao na bizarnije uslove.

LUIS SUAREZ - NE SMEŠ DA GRIZEŠ!

Izvor: Profimedia

Sigurno jedna od najbizarnijih klauzula bila je ona koju je Barselona stavila u ugovor kada je iz Liverpula dovodila Luisa Suareza. Bilo je to 2014. godine, posle Svetskog prvenstva u Brazilu, tokom kojeg je Urugvajac bio u centru skandala.

On je na terenu ugrizao Đorđa Kjelinija, što mu se već treći put dešavalo u karijeri, kao kada je ugrizao Branislava Ivanovića. FIFA ga je drakonski kaznila na četiri meseca bez fudbala, a Barselona se štitila od eventualnog sličnog "poduhvata" tako što je stavila klauzulu po kojoj bi Suarez morao da plati ogromnu novčanu kaznu.

STEFAN ŠVARC - NE SMEŠ DA BUDEŠ ASTRONAUT!

Ako je Suarezovog "grickanje" protivnika bilo već dobro poznato i njegova klauzula nije iznenađenje, Stefan Švarc je 1999. godine imao jednu od najluđih stavki u ugovoru. Kada je iz Valensije prelazio u Sanderlend, potpisao je ugovor u kojem je stajalo da ne sme da putuje u svemir!

Engleski klub je tu klauzulu dodao nakon što su saznali da je njegov prijatelj kupio karte da zajedno otputuju u svemir 2002. godine. Naravno, to se nikada nije desilo, ali "crne mačke" nisu želele da rizikuju.

RAFAL VAN DER VART - CRVENE KOPAČKE? NI SLUČAJNO!

Poznati Holanđanin je 2015. godine već bio daleko od igrača koji je obećavao da će biti na početku karijere, ali je i dalje bio jako dobar igrač. Tada je stigao u Betis, a "zeleno-beli" su mu slovom ugovora zabranili da nosi crvene kopačke.

On je takve kopačke nosio ranije tokom karijere, ali mu je u Betisu to bilo zabranjeno jer su to ipak boje gradskog rivala, Sevilje. I Van der Vart je taj dogovor ispoštovao.

MARIO BALOTELI - NEMOJ DA BUDEŠ... PA, BALOTELI

Izvor: Profimedia

Naravno da ova lista nije mogla da prođe bez "Super Marija". Baloteli je svojevremeno bio igrač Liverpula, ali tamo je proveo samo jednu sezonu. To i ne čudi kada znamo koliko je loše igrao na "Enfildu", ali mnogi ne znaju da je morao da se pridržava brojnih pravila.

U njegovom ugovoru je pisalo da ne sme da drastično menja frizure i tako dolazi u centar pažnje javnosti, da se ne oglašava na društvenim mrežama kontroverznim porukama kao što je ranije umeo da čini, kao i da svojim ponašanjem bude primer mlađim igračima.

ROMEO KASTELEN - DAJ PARE ZA SVAKI MINUT!

I na kraju, neobičnu listu klauzula kompletira Romeo Kastelen, nekadašnji igrač Volge iz Nižnjeg Novgoroda. Ovaj holandski fudbaler poreklom iz Surinama nije bio zainteresovan da plate dobija na mesečnom ili godišnjem nivou.

Njegova klauzula u Volgi je glasila da će biti plaćan za svaki minut koji provede na terenu. I po tome je, prilično smo sigurni, prvi fudbaler u istoriji...