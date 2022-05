UEFA je sada zvanično potvrdila šta će se desiti ruskim klubovima i reprezentacijama.

Izvor: Profimedia

UEFA je 28. februara odlučila da suspenduje sve ruske reprezentacije i klubove i ne dozvoli im da se takmiče u takmičenjima pod okriljem evropske kuće fudbala do daljnjeg, a sada je izvršni komitet detaljno objasnio kakve su sve posledice te odluke.

Najbitnije odluke odnose se na to što će ruska kandidatura za organizovanje evropskih prvenstava 2028. i 2032. godine biti odbijena, kao i to što će na Evropskom prvenstvu za žene 2022. godine nacionalni tim Rusije biti izbačen, a umjesto Ruskinja će se na Euru naći Portugalke. Upravo su Portugalke poražene u plejofu za plasman za Euro od nacionalnog tima Rusije, ali sada će ipak otići na takmičenje i naći će svoje mjesto u grupi C.

Muška reprezentacija Rusije neće igrati u Ligi nacija gdje je trebalo da nastupi u Grupi 2 Lige B gdje je trebalo da igra sa Islandom, Izraelom i Albanijom.

Takođe ženski tim Rusije neće učestvovati u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023. godine, a grupa E u kojoj je trebalo da se takmiče nastaviće da se igra bez njihovog prisustva. Osim toga U21 muški tim Rusije neće nastupiti na Euru za igrače do 21 godine.

Što se tiče klubova nijedan ruski klub neće učestvovati u UEFA takmičenjima za sezonu 2022/23, što znači da će se Liga šampiona, Liga Evrope i Liga konferencija igrati bez ruskih timova!