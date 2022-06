Kako stvari stoje, sve smo bliži tome da bi Filip Kostić naredne sezone mogao da zaigra u Juventusu rame uz rame sa Dušanom Vlahovićem.

Izvor: Profimedia

Filip Kostić je sa Juventusom postigao konačan dogovor! Fudbaler je sve bliži transferu karijere i u torinskom velikanu su sve ubeđeniji da će uspeti da ga dovedu u svoje redove.

Najbolji igrač Lige Evrope prošle sezone zaradiće najmanje 7.500.000 evra u dresu Juventusa, ukoliko se Italijani dogovore sa Ajntrahtom!

Kako javlja nemački "Sport1", poznati su detalji dogovora Kostića i Juventusa, kao i šta je to što još uvek koči konačan transfer i prelazak u Italiju.

Kostić je sa Juventusom dogovorio trogodišnji ugovor. On će zarađivati 2.500.000 evra neto po sezoni, ukupno 7.500.000 evra u dužini trajanja ugovora. I sve to, naravno, bez bonusa koji bi mogli da naiđu u slučaju ostvarivanja značajnih uspeha.

No, još uvek se Juventus nije dogovorio sa Nemcima. Ajntraht zahteva 20.000.000 evra, "stara dama" bi da se provuče sa 12.000.000 evra. Za to vreme, nemački medij tvrdi da bi do dogovora moglo da dođe ako Juventus podigne ponudu na oko 17 ili 18 miliona evra.

Kostić je u Ajntraht stigao 2019. godine iz Hamburga u transferu vrednom 6.000.000 evra. Sada bi klub iz Frankfurta mogao da lepo profitira na igraču koji ih je sjajnim partijama vodio do osvajanja Lige Evrope i plasmana u Ligu šampiona...