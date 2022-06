Jako važan pogodak za srpskog napadača.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Luka Jović dao je gol za Srbiju u ubedljivoj pobedi protiv Slovenije, a posle meča je zahvalio srpskom selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju na pruženoj šansi, koju je iskoristio.

Možda ce vas zanimati Fudbal | Prije 12 h SRBIJA UBJEDLJIVO BOLJA OD SLOVENIJE NA MARAKANI

"Znači mi jako. U poslednjih šest meseci nisam imao priliku da puno igram, zahvalan sam selektoru što sam dobio šansu. Postigao sam pogodak, borio sam se za ekipu, jako je teško kad ne igrate često i mislim da će u svakoj sledećoj utakmici biti sve bolje i bolje", rekao je srpski centarfor za TV Arena sport na "Marakani".

Pogledajte njegov gol:

La Serbie fait le break ! L'attaquant du Real Madrid Luka Jović marque face à un Oblak abandonné par sa défense#lequipeFOOTpic.twitter.com/swlu0JLm84 — L'ÉQUIPE (@lequipe)June 5, 2022

Jović je od februara do aprila sedeo na klupi Reala, u finišu je nastupio protiv Atletiko Madrida i Levantea, namestio jedan gol, ali to je daleko od minutaže koja je potrebna mladom napadaču. Piksi je pokazao više vere u Luku od trenera Reala Karla Anćelotija i Jović mu je to vratio.

"Uvek je važno za igrače koji su imali manju minutažu da dobiju priliku. Samopouzdanje se dobije golom, uklizavanjem, borbom. Gol znači i njemu i Srbiji, naravno", rekao je Stojković posle ubedljivog trijumfa.

"Orlovi" će naredni meč odigrati u četvrtak protiv Švedske u gostima i Aleksandar Mitrović neće moći da igra zbog žutih kartona, pa se očekuje da Jović bude starter.