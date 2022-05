I dalje se priča o sudbini poljskog golgetera.

Izvor: Profimedia

Nastavlja se pomama oko Roberta Levandovskog i pitanja njegove budućnosti! Napadač Bajern Minhena je istakao da je spreman da ode iz kluba i da bi voleo da zaigra za Barselonu, ali u Nemačkoj se očito neće predavati.

Sada sportski direktor bavarskog kluba Hasan Salihamidžić poručuje - ne postoji scenario po kojem će "Leva" napustiti "Alijanc arenu" ovog leta!

Otkako je pre nekoliko nedelja Levandovski rekao "NE" Bajernu i poručio da bi voleo da godinu dana pre isteka svog ugovora napusti klub, u Bajernu takvu opciju isključuju.

Barselona se nada da će moći da ubedi Bajern, pominjalo se da su spremni da plate i do 35.000.000 evra za 33-godišnjeg golgetera, ali ako je suditi po odlučnim rečima Salihamidžića, ipak će ostati praznih šaka.

"Levandovski ima ugovor do 2023. godine i on će ga odraditi do kraja. Nećemo diskutovati o internim stvarima i ponudama. Imamo najveće moguće poštovanje prema Levi. Bajern Minhen se uvek dobro ponašao prema njemu", poručio je "Braco" Salihamidžić za nemački "Sport1".

Levandovski bi tako mogao da Bajern napusti tek u leto 2023. godine i to kao slobodan igrač.