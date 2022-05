"To nisam rekao posle utakmice, a bilo mi je veoma drago kad sam video i čuo"

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizan u ponedeljak od 16.30 asova gostuje Voždovcu, a trener crno-belih Aleksandar Stanojević je od povratka u Humsku protiv tog tima ostvario perfektan skor (5-0) i to uz gol razliku 16:0.

"Raduje me takav učinak, ali ne volimo da ponavljamo i pričamo o tome da je svaka utakmica nešto novo. Voždovac je ozbiljna ekipa, pogotovo na njihovom stadionu. Nema lake utakmice, nekad smo pobeđivali ubedljivije nego što je to bilo na terenu. Voždovac ima prepoznatljiv stil, oni imaju način igre koji uvek funkcioniše, bez obzira na to protiv koga igraju. I nama odgovara otvoreniji stil" rekao je Stanković.

Trener crno-belih osvrnuo se i ka velikom broju šansi u meču protiv Vojvodine u polufinalu Kupa, posle kojeg je zamerio izabranicima to što nisu bili konkretniji u završnici.

"Nije bilo prijatno kad toliko prilika ne iskoristite, ali sa druge strane raduje me da smo bili opasni, da smo stvorili toliko šansi. Nemam problem s tim, bitno mi je da su igrači u svakom trenutku bili opasni po gol Vojvodine. Pričali smo posle utakmice, radili smo analizu, pokazali smo na koji način smo dolazili u šanse, na koji način smo ih promašivali. Ne može toliki broj promašaja, često se desi da posle toliko promašaja ne pobediš utakmicu".

O finalu protiv Zvezde: Rano je... "U ovom trenutku stvarno ne razmišljamo o finalu Kupa, čekamo žreb prvo, drago nam je da smo opet u finalu, da opet imamo derbi, to je uvek lepo za sve nas", rekao je trener crno-belih.

Iz Voždovca najavljuju da žele da pobede i Partizan i Zvezdu u poslednja dva kola.

"Realno je, mislim da je ekipa kao što je Voždovac može uvek da pobedi, pogotovo na svom terenu. Nadamo se da mogu da pobede barem našeg rivala, ali u svakom slučaju da u plej-ofu svako svakog može da pobedi. Nije to tako lako dobiti u svim utakmicama".

Trener crno-belih bio je upitan i za podršku Grobara protiv Vojvodine, kada su ga podržali sa svih tribina.

"Meni je to malo neprijatno, ne volim te situacije, naravno da mi je drago, ali ne osećam se baš komforno. Ono što mi je drago, a to nisam rekao posle utakmice, je da su nas bodrili i kada je na početku bila fantastična atmosfera, pa i kada smo promašili šanse, kao i u 75. minutu, kada su navijači sa svih tribina pomogli dok se lomilo i bodrili nas do pobede i finala Kupa. Hvala im za to, mnogo znači igračima da na taj način bodre. Mnogo nam je značilo da su bili uz nas tad kad se lomilo", poručio je Stanojević.