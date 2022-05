Defanzivcu koji je ove sezone sa Fejnordom igrao protiv Partizana pozive uputili selektori Italije i Argnetine, a te reprezentacije igraju međusobni meč u junu!

Izvor: MN Press

Reprezentacije Italije i Argentine odigraće 1. juna 2022. godine meč na Vembliju kao aktuelni šampioni Evrope i Južne Amerike, a to će biti obnavljanje tradicije koja je nekada postojala. Ovaj meč dobio je naziv "Finalissima", a obe reprezentacije će želeti da stignu do prestižnog trofeja u takmičenju koje se prethodna dva puta zvalo "Kup Artemija Frankija".

U bizarnoj situaciji mogao bi da se nađe štoper Fejnorda Markos Senesi (25) koji je odigrao sezonu karijere u dresu Fejnorda, pošto za taj susret na njega računaju selektori oba tima!

Defanzivac koji je ovog proleća igrao protiv Partizana u nokaut fazi Konferencijske lige do kraja sezone će imati priliku da stigne do evropskog trofeja, a pre toga će morati da izabere reprezentaciju za koju želi da igra. On je rođen u Argentini, ali je poreklom Italijan, pa ima pravo da bira nacionalni tim.

Njemu su pozive poslali selektor Italije Roberto Manćini i selektor Argentine Lionel Skaloni, a Senesi će morati da odluči koga želi da predstavlja. Nekada je igrao za mladu reprezentaciju Argentine, ali to ništa ne mora da znači. Sada bi mogao da promeni reprezentaciju i prihvati poziv Italijana, iako trenutno primamljivije zvuči ponuda iz Južne Amerike.

Poznato je da Argentinci godinama imaju bolji napad od odbrane, pa bi Senesi mogao da se nada pozivu i za Svetsko prvenstvo koje će se krajem godine igrati u Kataru.

Inače, Markos je rođen u Konkordiji, a ponikao u San Lorencu. Upravo iz tog tima je 2019. godine stigao u Fejnord, sa kojim je ove sezone napravio sjajne rezultate na evropskoj sceni. Na putu do evropskog finala eliminisali su i beogradske crno-bele.