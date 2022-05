Filipe Kutinjo je otišao i makar mu se više neće davati ogromna plata. Ali sada stiže Antoan Grizman!

Izvor: Profimedia

Najskuplja greška u istoriji Barselone je konačno iza njih! Stiven Džerard je od Aston Vile isposlovao da kupe Filipea Kutinja od katalonskog kluba za 20.000.000 evra.

To neće podmiriti veliki deo od 135.000.000 evra koliko ga je 2018. godine Barsa platila Liverpulu. Uz to je imao neverovatnu nedeljnu platu od 500.000 evra nedeljno, a ništa nije pokazao u dresu velikana iz Španije. Na plate za Kutinja dato je preko 50.000.000 evra, a ako se dodaju bonusi to je oko 200 miliona za igrača koji nije pokazao ništa!

Posle samo godinu dana poslat je na pozajmicu u Bajern i bio je deo tima koji je osvojio Ligu šampiona i ponizio upravo Barselonu pobedom od 8:2 u nokaut fazi, a sada je posle pozajmice u Vili gde je na 16 mečeva dao 4 gola otkupljen.

Morao je da pristane na smanjenje plate od 70 odsto i sada se nada da bi mogao da uđe u formu i bude dovoljno dobar da bi zaigrao za reprezentaciju Brazila na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Jedne svoje greške Barselona se jeste otarasila, ali druge očigledno nije. Kako prenose španski mediji Atletiko nema nameru da otkupi od Barselone Antoana Grizmana, što znači da će se napadač plaćen 120.000.000 evra vratiti na "Nou kamp".

Dok planiraju revoluciju, još ih progone stare greške...