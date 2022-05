Dragan Radojičić bio je vrlo nezadovoljan izdanjem svojih fudbalera Vojvodine protiv Crvene zvezde.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Crvena zvezda se "prošetala" Novim Sadom i došla do još jedne pobede u plej-ofu. Očekivao se veći otpor Vojvodine, međutim jedva da su ugrozili Milana Borjana na "Karađorđu" i Zvezda je lako slavila 3:0 (2:0).

To znači da je Zvezda još na tri meča od nove šampionske titule, a zbog toga i osmeh na licu Dejana Stankovića. Pohvalio je igru svojih momaka koji ne popuštaju u formi ni u završnici sezone, a posebno je istakao da je sve mnogo lakše kada se pogodak postigne na vreme.

"Otvorili smo utakmicu sjajno, odmah posle minut-dva smo dali gol i onda je lakše. Prvi korner je ispao kako smo zamislili, posle smo bili malo ušuškani i konfuzni, ali priveli smo meč kraju kako smo želeli", rekao je Stanković i dodao:

"Još korak smo bliži cilju, presrećan sam zaista".

S druge strane njegov kolega Dragan "Gaga" Radojičić ponovo je bio kritički nastrojen prema svojim fudbalerima koji su odigrali još jednu slabu utakmicu. Već ih je kudio ovog proleća, od kada je preuzeo ekipu od Slavoljuba Đorđevića, a posebno ga brine katastrofalno snalaženje kod defanzivnih prekida.

"Šta reći... Videli ste gol koji smo primili iz prekida, naša tri igrača su pustila igrača Zvezde, napravili su blok preko Dragovića, a nama je to 21. gol koji primamo posle prekida! To je neverovatno, radimo na stotine prekida, ali opet primamo golove. Kod drugog gola naša lopta i naš posed i dozvoljavamo da nam daju gol posle situacije 'dva na četiri'. Koncentracija na niskom nivou, treći gol no comment...", kazao je Radojičić o "slobodnjaku" koji je Katai pogodio u 71. minutu...

Pogledajte 00:14 Gol Kataia iz slobodnog udarca Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

"Da li je navodno sunce uticalo na Rockova da nije video loptu, ne možemo to komentarisati".

"Mi smo imali dve šanse... Ne mogu da budem nezadovoljan, ali rezultat je brutalan. Mnogo previsok. Žao mi je, probali smo da igramo, ali Zvezda je najkvalitetnija i najbolja, sad sa drugom ili prvom - probaćemo da uradimo nešto u polufinalu Kupa i daćemo sve da vratimo poljuljani brod na prave staze", zaključio je trener Vojvodine.