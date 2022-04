U poslednja četiri susreta su nerješiva enigma za Barselonu.

Izvor: Profimedia

Barselona je znatno popravila formu od dolaska Ćavija na klupu, međutim jasno je da je potrebno još mnogo rada kako bi ponovo došli na stari nivo. Dešavaju im se kiksevi koje niko ne očekuje, pa su tako ovog ponedeljka doživjeli drugi uzastopni poraz na "Nou Kampu".

Nakon što ih je u četvrtak pobedio Frankfurt (3:2) i tako otišao u polufinale Lige Evrope, sada ih je savladao i Kadiz i tako zakomplikovao borbu za Ligu šampiona.

BARSELONA - KADIZ 0:1 (0:1)

Bez obzira na to što je Ćavijev tim imao posjed lopte od 75%, i to iskoristio da šutira čak 18 puta ka golu protivnika, to nije bilo dovoljno da s osmjehom napuste stadion. Štaviše, ne pamte kada se to poslednji put dogodilo kada su igrali protiv Kadiza, tima ne tako velike istorije.

Malo koji klub može da se pohvali da još od 2006. godine nema poraz od Barselone. Od tada su se sastali četiri puta, a Barselona ih nije pobijedila od njihovog povratka u Primeru. Dva puta je Kadiz pobijedio, a dva puta je bilo neriješeno...

Nastavak ove tradicije produžio je Lukas Perez, bivši napadač Deportiva, Atletika i Arsenala, koji je u 48. minutu zatresao mrežu Ter Štegena. Uzaludni su bili pokušali Depaja, Obamejanga i De Jonga, deluje da Barselona mora još mnogo da radi kako bi održala isti nivo forme.

Sada su tri tima iza Real Madrida sa učinkom od 60 bodova, a prete Betis (57) i Real Sosijedad (55).