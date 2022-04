Zvezdin trener posle derbija rekao da je njegov tim napravio "sasvim OK" rezultat i posebno je naglasio učinak svog mladog prvotimca.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda i posle 167. večitog derbija ima dva boda prednosti u odnosu na Partizan i na šest koraka je od cilja - odbrane titule.

Ekipa Dejana Stankovića "preživela" je prvo poluvreme, u kojem je tim Aleksandra Stanojevića bio bolji, propustio šansu u kojoj je pred Nikom Terzićem bio "prazan" gol, a onda je u drugom, ravnopravnijem delu meča rezultat ostao isti - 0:0.

Posle meča, Stanković je na konferenciji za novinare rekao da njegova ekipa nije odgovorila na dosta agresivnu igru crno-belih.

"To je bio pgotovo slučaj u sredini terena, gde je bilo dosta neiznuđenih grešaka, poklon lopti. Videli ste da je Partizan 'puštao' prvih 25-30 metara, da uđemo u sredinu terena, zatvarali su naše bitnije igrače, ali pričamo o derbiju pred 45-50 hiljada ljudi. Derbiju koji odlučuje titulu. Da me je neko pitao pre utakmice da li bih bio zadovoljan nerešenim, rekao bih 'Ne'. Ali, pošto sam realan i kažem šta mislim, posle prvog poluvremena i neiznuđenih grešaka... Bilo je više kontranapada Partizana u prvom poluvremenu nego što su rivali imali protiv nas u čitavom prvenstvu. Ali pritisak, derbi, odlučuje se titula. Mogu da budem zadovoljan kako smo priveli utakmicu kraju. Ne mogu da budem zadovoljan prvim poluvremenom, ali mogu celokupnom pričom, jer smo odgovorili dosta jače u drugom, imali nekih par šansi ili pokušaja ka golu. Idemo dalje, tako se osvaja titula".

Da li je osvojio najdraži bod u karijeri?

"Ovo je važan bod u jednom lancu utakmica koje smo igrali i koje ćemo igrati. Bili smo na 'minus 5' i uspeli smo da dođemo na 'plus 2', sa još jednom odigranom utakmicom protiv direktnog konkurenta za titulu. Da me neko ne shvati pogrešno, ne mogu bod da sagledam kao pobedu, ali kad pogledamo celu utakmicu, OK je, sasvim je OK".

Da li je trka skoro pa odlučena?

"Ne mogu da kažem da je odlučena, ali kada smo počinjali pripreme u januaru, bili smo na 'minus 5' i čekao nas je paklen put. Samo razmišljam o tome gde sam bio i dođem u situaciju gde sam sada. Došao sam u situaciju da se pitam, da se Zvezda kao klub pita. Gledam pozitivno"

Stanković je rekao da je u prošlom derbiju njegov tim odigrao bolje u prvom delu, a u drugom je bilo egal. "Večeras je jedno bilo lošije, drugo egal. Imaš protivnika koji ne želi da odustane. Imaš reakciju, kao mi kada na 'minus 5' nismo više imali prostor da idemo unazad".

Stanković je posebno naglasio dobru partiju štopera Strahinje Erakovića.

"Monstruozan je bio, što bi rekli u Italiji. Bio je strašan. Jednostavno, u nekim momentima je izgledao kao da ima 28-29 godina i 300 utakmica iza sebe. Kako je 'čitao' igru, zatvarao prostor, postavljanje, duel, otvoren teren... Govorio sam već da i licem i leđima igra podjednako, ko god da mu napadne prostor iza leđa, on stiže. Uliva sigurnost za sve nas i neko je ko će napraviti izuzetnu karijeru".

Drugi, iskusniji Zvezdin štoper Aleksandar Dragović je dva puta tražio lekarsku pomoć i oba puta se vraćao na teren.

"Fizička utakmica je bila, imamo četiri otvorene arkade. Nebitno je šta još imamo... Prava muška utakmica. I on i Mića i Sale imali su otvorene arkade, ali to je derbi. Jako i drago mi je zbog njega. On je borac, kao i svi, Mogu samo da budem zadovoljan što vodim takvu grupu momaka. U problemu smo ostali grupa, a znamo da je ovo korak do cilja".

Za kraj, Stanković je objasnio koliko je bila značajna podrška navijača.

"Dva puta smo uspeli da napunimo Marakanu. To za mene predstavlja veliko zadovoljstvo. Još veće zadovoljstvo mi predstavlja kad tvoja publika primeti da si u problemu i pojača podršku i zajedno s tobom trpi na terenu. To mi ispuni srce. Svi očekuju pobedu 3:0, ali nisu naseli na nagađanja. Ne, prepoznali su i oni... Svi smo bili u problemu i izašli smo zajedno iz problema i izašli smo zajedno. Desetka za naše navijače", dodao je Stanković.