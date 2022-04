Neverovatno je šta sve ljudi iz kluba dobijaju posle eliminacije protiv Viljareala.

Izvor: Profimedia

U Bajernu prolaze kroz grozne situacije posle eliminacije iz Lige šampiona u dvomeču protiv Viljareala. Nakon što je prećeno članovima porodice sportskog direktora Hasana Salihamidžića, i trener Julijan Nagelsman je javno progovorio o tome kakve mu sve poruke stižu. A, neke su zaista morbidne i zastrašujuće.

"Znam da ću uvek biti kritikovan sa svih strana, to je normalno i sa tim mogu da se suočim. Međutim, 450 pretnji smrću na Instagramu... To nije lako", rekao je Nageslman u petak, uoči gostovanja svog tima Armeniji Bilefeld u nedelju.

"Ako ljudi hoće da me ubiju, to je jedna stvar. Ali isto tako napadaju i moju majku, koja uopšte ne mari za fudbal. Ne shvatam, to. Čim isključe TV, ljudi zaborave na pristojnost. I misle da su u pravu. To je luda stvar".

Upitan da li razmatra da tuži neke osobe, Nagelsman objašnjava da je prosto dobio previše pretnji.

"Nikad tome ne bi bilo kraja. Dobijam ih posle svake utakmice, bez obzira na to da li smo pobedili ili izgubili. Postoji više pretnji smrću kada igramo sa tri igrača u odbrani nego kada igramo sa četvoricom. I jasno, još koja više kada izgubimo", dodao je mladi trener.

Takođe, Nagelsman je istakao da ne očekuje da Bajern pojača obezbeđenje svog osoblja. "Svi smo i dalje privatne individue. Ne želim da provociram blio koga i niko se za sada nije pojavio u mojoj kući", zaključio je on.

Bez obzira na to što je pred osvajanjem titule u Bundesligi, Nagelsmanu i čitavom klubu i dalje ne mogu da oproste eliminaciju iz Lige šampiona. A taj osećaj razočaranosti očigledno podstiče neke ljude da se ponašaju potpuno nerazumno i uznemirujuće.