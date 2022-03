Bogati klubovi ponovo počinju sa projektom takmičenja za one koji imaju najviše novca...

Ne odustaju bogati evropski klubovi od Superlige. Uprkos tome što su doživjeli debakl prvi put kada su probali da organizuju takmičenje bogatih, ne planiraju tek tako da odustanu. U prilog tome idu riječi prvog čovjeka Pari Sen Žermena Nasera Al-Kelaifija.

On je u jednom intervjuu otkrio da je od predsjednika Reala Florentina Pereza dobio ček na kom se nalazila astronomska suma novca. Sve kako bi Parižani postali dio tog projekta. Ponuda je bila primamljiva, ali su čelnici francuskog kluba odlučili da to odbiju.

Zbog toga su se pojavile priče o pravnim posljedicama, tužbama, mada Al-Kelaifi tvrdi da za to ne postoji nikakvo uporište i da su to samo prazne prijetnje.

"Mogao sam da uzmem ček Superlige na 400 miliona eura. Pozvali su me, a kada sam im rekao ne, onda su demantovali da su me zvali. Problem sa tim superligaškim klubovima je to što ne postoji stabilnost. Nemaju dugoročnu finansijsku viziju. Pričaju o ugovorima sa klubovima, pa zaboravljaju da je fudbal društveni ugovor, ne pravni. Mašu tamo nekim parčetom papira", rekao je Al-Kelaifi za "BBC"

Pokušali su Madriđani nedavno ponovo da stupe u kontakt sa predstavnicima "svetaca".

"Fiorentino Perez je razgovarao sa mnom prije našeg meča u Ligi šampiona, rekao mi je 'Želim da dođem do tačke gdje mogu da pričam sa tobom' i to mu je bilo teško da prizna. Odgovorio sam mu da sam spreman na razgovore, ali da neću pristati na to ukoliko planira da mi radi neke stvari iza leđa."

Odgovorio je i na kritike svih o ogromnim ulaganjima i velikom novcu koji su Parižani potrošli u prethodnom periodu, jer su rezultati izostali. Liga šampiona i dalje nije osvojena...

"Zamislite da nije bilo nikakvih investicija u prethodnim godinama, fudbal bi se raspao, garantujem vam to. Mi smo investicioni fond, kupili smo klub za 70 miliona eura, od tada smo dobijali ponude od više milijardi eura. Ovo je brend, kritikuju nas samo zato što smo stranci."

Na kraju je imao jasnu poruku za kritičare.

"Šta ćemo sa ostalim modelima vlasništva? Da li je dobor za sport i društvo kada privatni vlasnik kupi klub, šta ako trpe neke ucjene od strane privatnika, da li je to dobro? Evo, primer Barselone, vlasnik kluba su navijači i oni imaju dug od 1.5 milijardi eura, da li je to rješenje?", zaključio je Al-Kelaifi.