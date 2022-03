Njih ne opraštaju Manćiniju!

Italija je i dalje šokirana i besna zbog neuspeha reprezentacije u baražu za Svetsko prvenstvo. "Azuri" su u Palermu izgubili u polufinalu protiv Severne Makedonije (0:1) i tako ostali prinuđeni da propuste i drugi Mundijal u nizu.

Šokantan poraz ekipe Roberta Manćinija, aktuelnog šampiona Evrope, biće još dugo tema "broj 1" u Italiji, a tamošnji novinari odmah su krenuli u "seciranje" grešaka selektora, počev od toga koga je pozvao na utakmice baraža. Posmatrajući listu imena igrača, oni su utvrdili da su bar četvorica višak i da nije trebalo da budu u timu.

Portal "Football Italia" ukazao je na ovu četvoricu kojima nije "bilo mesto u timu"

1. ĆIRO IMOBILE (32)

"Imobile je zauvek enigma. Neverovatno je znati da za Lacio može da da 25 ili 30 golova u sezoni, a da istovremeno u dresu reprezentacije bude tako neefikasan. Njegov 'forsirani' nastup protiv Severne Makedonije u četvrtak bio je dokaz da su kritike i pritisak igranja za nacionalni tim očigledno preveliki za njega i sada je pravi trenutak prepustiti njegovo mesto drugom igraču", navedeno je u analizi.

I zaista, Imobile je i ove sezone već postigao 26 pogodaka za Rimljane, još od 2016. nije imao godinu sa manje od 19 golova, a davao je i po 41, 39... Međutim, kada je u pitanju reprezentacija stvari su uglavnom potpuno suprotne, a posebno u velikim utakmicama. Njegovi najznačajniji golovi od ukupno 15 u dresu Italije (na 55 utakmica) su u grupnoj fazi Evropskog prvenstva prošle godine protiv Turske i Švajcarske.

2. ĐORĐO KJELINI (27)

"Strogo je uvrstiti Kjelinija na ovu listu, s obzirom na to da je on i dalje čvrst defanzivac koji pruža konstantne partije, ali bez obzira na to, vreme je za njega da se oprosti od reprezentacije. Sledeći veliki turnir biće odigran 2024 (kada Kjelini bude imao 40 godina) i do tada bi Alesandro Bastoni trebalo da bude redovni član postave Azura, a to znači da bi Kjelini trebalo da ustupi mesto defanzivcu Intera"

Iako je prošlog leta bio jedan od heroja osvajanja Evropskog prvenstva i iako mu se, za razliku od Imobilea, ne može pripisati kritika da podbacuje u dresu Italije, ipak je utisak da je možda 2021. bila pravo vreme da se oprosti. Uostalom, ove sezone je zbog niza povreda i različitih problema za Juventus odigrao samo 17 utakmica.

3. ANDREA BELOTI (28)

"Slična priča kao i sa Imobileom. Nikad nije posebno impresionirao u reprezentaciji Italije i činjenica da nije bio korišćen u meču protiv Severne Makedonije nije nešto zbog čega će nam se slomiti srce. Dao je samo 10 golova u 31 takmičarskom nastupu za reprezentaciju i vreme je da ustupi mesto nadolazećim talentima u Italiji", objašnjeno je.

Napadač Torina već sedam godina je simbol svog tima i kluba, ali ni njega nema na utakmicama reprezentacije. Spisak rivala protiv kojih je bio strelac u dresu "Azura" dovoljno govori o tome da li je zamenljiv. Pogađao je protiv San Marina, Bugarske, BiH, Lihtenštajna, Jermenije, Saudijske Arabije, opet protiv Lihtenštajna i protiv... Severne Makedonije! Na njegovu žalost i na žalost Italije, mrežu Makedonaca zatresao je 2016, u svom trećem nastupu za Italiju.

4. ŽOAO PEDRO (30)

"Žoao Pedro, jedva da smo te poznavali", pišu Italijani. "Doveden je kao Manćinijeva očajnička opcija da bi doprineo sa nekoliko golova, ali njegov kratki i na kraju bolni debi za Italiju zaista bi trebalo da bude njegov poslednji nastup za reprezentaciju. Slično kao i za Belotija, Azuri bi trebalo da više veruju mladim igračima koji imaju potencijal. Zaista nema razloga da se neko 'kocka' sa nekim potpuno nepoznatim igračem poput Žoaa Pedra".

Za one koji slabo prate Seriju A, Žoao Pedro je bivši U-17 reprezentativac Brazila, zemlje u kojoj je rođen i iz koje je 2010. došao u Italiju. Bio je član Palerma, a Santosa, Eštorila, a od 2014. je u Kaljariju, gde je prošle sezone postao kapiten i heroj ostanka u ligi sa 16 postignutih golova. Međutim, jedno je spasavanje od pada u Seriju B, a drugo je odlazak na Svetsko prvenstvo. Na njegovu žalost, popravnog za njega u dresu Azura sigurno neće biti.

Za Italiju su protiv Severne Makedonije igrali: Donaruma, Emerson, Florenci, Manćini, Bastoni, Verati, Žoržinjo, Barela, Imobile, Insinje, Berardi, a sa klupe su ušli Raspadori, Pelegrini, Tonali, Žoao Pedro i Kjelini.