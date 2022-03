Čeka se još samo zvanična odluka.

Izvor: Mn Press/Euroleague.net

Prema saznanjima litvanskih novinara, predsednik i izvršni direktor Evrolige Đordi Bertomeu podneo je zahtev za isključenje ruskih klubova iz najjačeg takmičenja ove sezone.

"Bertomeu je kontaktirao deoničare kompanije 'Euroleague Basketball Assets' (koja rukovodi takmičenjem) i sugerisao im da odobre povlačenje ruskih klubova iz sezone i njihovo isključenje sa tabele", objavio je portal "Basketnews".

Isti izvor otkrio je da će 13 evroligaških klubova glasati o ovome do utorka uveče i predviđa se da će klubovi-vlasnici prihvatiti predlog Španca.

Nakon izbijanja rata u Ukrajini, Evroliga je suspendovala tri ruska tima (CSKA, Zenit i UNIKS), a svi klubovi koji imaju pravo odlučivanja najavili su tada da će se izjasniti do ponedeljka, 21. marta. U ovom trenutku praktično ne postoji sumnja oko epiloga, što znači da bi u utorak uveče ova tabela mogla da bude zvanična:

Izvor: euroleague.net

S obzirom na ovakav rasplet, Crvena zvezda će imati velike izazove u svakom kolu do kraja. Pred ekipom Dejana Radonjića su utakmice protiv Albe u Berlinu u petak, zatim protiv Bajerna u Minhenu 1. aprila, protiv Žalgirisa u Kaunasu dva dana kasnije i za kraj protiv Efesa 8. aprila u "Pioniru".

"Imamo šansu da se probijemo do Top 8, ali zbog javnosti da kažem da ta šansa nije vezana za sramno isključivanje tri ruska kluba i brisanje njihovih rezultata. Bili bismo na istom mestu i da su Rusi ostali i isto bi nam bilo potrebno pobeda. Sada nam trebaju dve pobede da bismo bili u osam, ali raspored je pakleno težak, jer gostujemo Barseloni, Albi, Bajernu, Žalgirisu i dolazi nam Efes. Hajde da vidimo šta će da se desi, a naravno da ćemo da uradimo sve što možemo. Neću da se opterećujem, jer kako god da okrenete, pet ili šest miliona teško može da nadjača 40 miliona evra. I to može da se desi, dobili smo Real u Beogradu, ali kada ste u gostima, onda to više nije 40 miliona, već je više", rekao je uoči završnice ligaškog dela predsednik Zvezde Nebojša Čović.