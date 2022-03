Torinski velikan budno motri situaciju u Parizu.

Izvor: Profimedia/La Presse

Rasulo u Pari Sen Žermenu! Poraz od Real Madrida 3:1 i ispadanje iz Lige šampiona već u osmini finala nakon ogromnih ulaganja prošlog leta doveli su do brojnih nezavidnih situacija u klubu.

Predsednik Naser Al Kelaifi je pod istragom UEFA zbog pretnji sudijama, katarski šeik i vlasnik klub želi da otera Nejmara, a sada se u čitavoj gunguli pominje i odlazak Đanluiđija Donarume!

Italijanski golman bio je na udaru mnogih navijača PSŽ-a posle golova koje je primio protiv Real Madrida, a dan nakon meča je isplivala priča o njegovoj navodnoj tuči sa Nejmarom, koju je Brazilac jasno demantovao.

No, sada italijanska "Gazeta delo sport" postavlja pitanje - hoće li Juventus već ovog leta iskoristiti haos na "Parku prinčeva" i krenuti u ofanzivu na Donarumu!

To je sada ponovo opcija, nakon što Juve prošle godine nije uspeo da ga dovede iz Milana. Tada je Donaruma odlazio kao slobodan igrač, ali je prešao u PSŽ za godišnju platu od 8.000.000 evra. Ona će narasti i na 9.000.000 evra, ali u Parizu se za sada nije snašao.

Prvi razlog za to je što deli minutažu sa sjajnim Kejlorom Navasom, a drugi što njegove partije, naročito protiv Reala, nisu ispunile očekivanja navijača. I sada bi Juventus to mogao da iskoristi.

Izvor: Profimedia

"Gazeta" piše da nema dileme oko toga da li bi Juventus voleo da dovede Donarumu, ali da postoji nekoliko pitanja. Ako bi Juve krenuo po njega već ovog leta, onda bi morali da dobrano plate PSŽ-u obeštećenje, ali i da izdvoje novac za ogromna primanja Italijana.

Problem je i taj što tek od narednog leta na snagu stupa "Dekret rasta", italijanski zakon po kojem bi klubovi plaćali 50% manji porez na plate fudbalera. A to je Juventusu jako važno u ovom trenutku.

Zato bi Juve mogao i da sačeka Donarumu do leta 2023. godine, pošto sa Vojčehom Ščensnim imaju ugovor do 2024. I Poljak prima platu od 6.500.000 evra, pa bi u slučaju dolaska Donarume, on morao da napusti klub.

Ipak, jasno je da Juventus planira velike stvari otkako su doveli Dušana Vlahovića. Spremaju se za ozbiljno jačanje tima na leto, a Donarumu će zasigurno držati na oku...