Čuveni Italijan je iznio niz pohvala na račun srpskog napadača.

Izvor: Profimedia/La Presse

Odmah je Dušan Vlahović pokazao da je Juventus napravio pravi potez njegovim dovođenjem. Srpski napadač blista u novom klubu i trese mreže kao od šale.

Pokazao je to nedavno protiv Empolija sa dva gola zbog čega su ga uporedili sa Kristijanom Ronaldom. Sa tom pobjedom i tri važna boda se "Stara dama" ponovo uključla u borbu za Skudeto.

Imaju sedam bodova manje od prvoplasiranog Napolija, ali sa raspoloženim Vlahovićem imaju čemu da se nadaju. Mogu li do titule? O tome je pričao legendarni Italijan Paolo Di Kanio.

"Da i ne. Da, zato što je Vlahović tamo. Ne, jer im protivnici stvaraju tri šanse za pet minuta. Oni su tim koji ne treba da igra u raznim kupovima. Imaju polufinale Kupa Italije, pa revanš Lige šampiona sa Viljarealom. Napoli ima prednost", rekao je Di Kanio za "Skaj sport".

Čuveni fudbaler, koji je poznat i po nekim kontroverznim potezima, je iznio niz pohvala na račun srpskog fudbalera.

"Našli su igrača koji rešava probleme i koji donosi prevagu. Ponavljam, bitna stavka je to što igraju te Kup utakmice i na tome gube energiju. Juve trenutno igra 'čekalicu'. Stoje na svojoj polovini i onda čekaju da Vlahović da gol, jer on to može da uradi kad god poželi. Trenutno igraju jednostavniji fudbal od Intera i Milana", zaključio je Di Kanio.

Di Kanio je u karijeri nosio dresove Lacija, Juventusa, Napolija, Milana, Seltika, Šefild Vednzdeja, Vest Hema, Čarltona i Ćisko Rome. Oprobao se i u ulozi trenera, vodio je Svindon i Sanderlend, ali se nije dugo zadržao na tom poslu. Otpušten je krajem septembra 2013. godine i od tada se nije vraćao u trenerske vode.