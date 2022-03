Iako je bio povređen, bilo je očekivano da će biti uz Mančester junajted u derbiju protiv Mančester sitija. Ipak, Kristijano je imao druge planove.

Izvor: Profimedia

Nova frka u Mančester junajtedu i ponovo zbog Kristijana Ronalda! Nakon što su "crveni đavoli" izgubili derbi Mančestera 4:1 od rivala Sitija, Roj Kin je posumnjao u Portugalca i njegovu povredu kuka, rekavši da tu ima nečeg čudnog.

No, to ni izbliza nije sve, pošto najnovije informacije iz Engleske navode da su u Mančester junajtedu svi nezadovoljni jednom važnom činjenicom - Ronaldo je napustio zemlju i pre važnog susreta sa Mančester sitijem, ostavivši tim na cedilu!

Kako javlja "The Athletic", Ronaldo nije bio deo Junajtedovog tima koji je gostovao Sitiju, što je inače slučaj čak i za povređene igrače. Oni otputuju zajedno sa ekipom, budu deo grupe, ali je Ronaldo rešio da odmah otputuje u Portugal.

On je to učinio i pre meča sa Sitijem, čim je shvatio da nije spreman da zaigra. Ta odluka je dovela do toga da u Junajtedovoj svlačionici mnogi budu nezadovoljni takvim potezom, osetivši se napuštenim od strane prve zvezde tima pred važnu utakmicu.

Isti izvor navodi da će Ronaldo ostati još nekoliko dana u Portugalu, pošto Junajted naredni meč igra tek u subotu protiv Totenheema. Ipak, njegovo odsustvo sa meča protiv Sitija očito je narušilo određene odnose unutar tima.

Pretpostavka je da su se pojedini igrači osetili kao da Ronaldo ponovo ima povlašćen status...