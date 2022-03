Mirko Vučinić, jedan od najboljih crnogorskih fudbalera u istoriji, izjavio je da je mogao da ima još bolju karijeru da je trenirao, pošto to gotovo i da uopšte nije radio do 30. godine.

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Ostavio je dubok trag na Apeninskom poluostrvu, zablistao u dresu Lećea, a potom klasu potvrdio u velikim italijnaskim klubovima Romi i Juventusu.

“Sigurno je mogla da bude još bolja, ali ja sam bio malo čudan igrač. Do 30. godine praktično nisam trenirao. Od 30. sam počeo malo više. Ipak, zadovoljan sam, nemam za čim da žalim. U Italiji sam osvojio sve što se može osvojiti po dva puta. Kažu svi da sam mogao više, ali vrijeme se ne može vratiti. A i da se vrati, ne vjerujem da bih nešto mijenjao. Takav sam, u trenutku odlučujem šta mi se radi, bez obzira na posljedice”, rekao je Vučinić u intervjuu za Informer.

Otkriva kako je iz rodnog Nikišća otišao u Leće…

“Pronašao me je Bruno Konti sa Sardinije, koji je kontaktirao sa Korvinom, direktorom Lećea. Primijetili su me na nekom turniru, igrao sam sa reprezentacijom na Sardiniji. Onda su došli u Crnu Goru da me vide, igrali su Sutjeska i Zeta. Ja sam bio najgori na terenu, ali bukvalno najgori. Međutim, njima se nešto svidjelo i kupili su me”, kazao je legendarni napadač.

Šest godina bio je u ekipi sa stadiona Via del Mare, potom rešetao u dresu “vučice” u tandemu sa Frančeskom Totijem, da bi najusjpešniji period u karijeri imao u Torinu kao špic “stare dame”.

“Antonio Konte je 2011. preuzeo Juventus i pravio ekipu. Mnogo me je želio i otišao sam tamo na njegovo insistiranje. Niko nije verovao da možemo do titule, ali prevarili su se. Osvajali smo prvenstvo tri godine zaredom. Kad pitate navijače Juventusa, svi će reći da im je najdraži prvi ‘skudeto’ sa Konteom”, rekao je Vučinić, koji je karijeru završio kao član Al Džazire.

Prije šest godina imao je mogućnost da potpiše za Crvenu zvezdu.

“Zvezda je nešto posebno. To je najveći klub sa ovih prostora. Zvao me je Zvezdan Terzić, ali ja nisam bio u stanju da igram, koljeno mi je bilo nagrđeno. Osim toga, imao sam ugovor sa Al Džazirom i rekao sam to Terzi. On je rekao: ‘Ma samo ti kaži jesi li spreman da dođeš, sve ćemo riješiti.’ Međutim, nisam bio spreman. Ja volim Zvezdu. Navijao sam za nju kao mali, navijam i danas, s tim da sad to malo drugačije gledam. Svi znaju šta znači kad neko na Balkanu igra za Zvezdu. To je i u Italiji personifikacija fudbala sa ovih prostora. I djeci pričam o Zvezdi, kakav je to klub, kakva atmosfera”, rekao je strijelac 17 golova u 46 nastupa za “hrabre sokole”.

Odnedavno je priključen stručnom štabu našeg nacionalnog tima.

“Najprije, hvala savezu kako me je primio i selektoru Miodragu Raduloviću, koji mi pomaže. Vidim sebe u trenerskom poslu mada nikad se ne zna šta nosi dan, a šta noć. Pravio sam pauzu kad sam završio karijeru, trebalo mi je vremena da se odmorim i psihički, i fizički, da vidim šta ću da radim”, zaključio je Nikšićanin.