Nekadašnji trener Partizana je imao šta da kaže posle 166. "večitog" derbija.

Fudbaleri Partizana nisu uspeli da očuvaju da povećaju vođstvo na čelu tabel, ni da očuvaju pet bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, pošto su u nedelju uveče izgubili 2:0 na stadionu "Rajko Mitić" u 166. "večitom" derbiju.

Bivši igrač trener Partizana Goran "Plavi" Stevanović sumirao je utiske posle meča i pričao direktno, analizirajući šta to nije bilo dobro u redovima crno-belih.

"Jako slab ulazak u igru u prvom poluvremenu. Slaba reakcija na svim pozicijama, bez poseda lopte i bez ulaska u igru. Ostaje ta gorčina, jer smo najavljivali da je Zvezda najjača po levoj strani i oba gola su pala po toj strani. To mi je malo diskutabilno, da niko ne napadne taj centaršut Rodića. Drugo poluvreme je bila dobra reakcija Partizana, ali ta dobra slika je nedovoljna za bilo koji preokret", počeo je Stevanović u emisiji TV Arenasport po završetku derbija.

On je istakao jedan od problema Partizana u ofanzivnoj igri koji je bio evidentan.

"Nije bilo igrača koji će tražiti leđa odbrani Crvene zvezde. Da napadnu prostor iza, pošto ga ispred nije bilo. Dragović i Eraković su dobri duel igrači, Sanogo, Srnić i Kanga ispred... Tu nije bilo prostora. U drugom poluvremenu kad se bar malo ubacilo 'trke', sa Lazarom Markovićem, sa Živkovićem ofanzivnim... Kad su malo pokušali da se rašire štoperi Zvezde, Partizan je došao do igre. Mislim da je bilo dosta prostora iza odbrane Zvezde, ali to nije iskorišćeno."

Stevanović je poručio da je bilo očigledno i da se Partizan potrošio na meču protiv Sparte.

"Sigurno. Evropska utakmica i velike su ambicije u Evropi. Ti najbitniji igrači Partizana nisu bili sveži. Pre svih Rikardo i Natho koji nose igru".

Posebno je naglasio slab Nathov nastup.

"Mislim da ovo nije bila utakmica za Natha, dosta je bio sporiji, nije imao ritam da bi mogao da zapreti, da bi mogao da napadne leđa Rikarda. Jojić, Holender i Lazar Marković su to mnogo bolje radili. Natho je bio dosta bezopasan. Moguće da je bio i umoran, prihvatam sve to, drugo poluvreme je pokazalo da su opasniji igrači koji mogu da napadnu iza leđa Rikarda, a znamo da je Natho igrač pasa"

Bivši strateg crno-belih i nekadašnji igrač Partizana je jednu stvar istakao kao poseban žal za slabu partiju.

"Partizan generalno igra dobro one 'manje' utakmice. Ovaj derbi je bio verovatno najslabija utakmica. Lako rešavaju manje utakmice, pogotovo kod kuće. Zvezda se mučila i imala je problema. Meni je žao danas što Partizan nije pokazao nešto više, nego - ni da napadne ni da se brani. Nije ni da je izašao sa bunkerom pa da su zatvorili sve... U ostalim utakmicama igraju stvarno sigurno, Rikardo rešeta, tako da Partizan ima svoju šansu. Dominirali su u ovom delu prvenstva, odigrao dobro protiv Sparte. Da kažemo da je to jedno slabo poluvreme, ne treba sve lađe da im potonu. Ima tu još dosta da se igra, ima još jedan derbi. Partizan ima kvalitet i doći će do neke svežine", poručio je Goran Stevanović.