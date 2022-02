Igra u Primeri, ali je spreman da prekine karijeru.

Rat u Ukrajini i dalje traje, a ovih dana bi ukrajinskim vojnim snagama mogao da pristupi i jedan fudbaler iz Primere!

Levi bek Sportinga iz Hihona preskočio je trening zbog situacije u svojoj zemlji, a za "Marku" je otkrio da želi da ode u rat i bori se protiv ruskih snaga!

"Ubijajju ljude u bolnicama, civile i sve je to Putinova krivica. Ne želim da kažem da je Rusija kriva, kriv je Putin", počeo je Kravec.

Već nekoliko javnih ličnosti je isticalo Putina kao glavnog krivca, a levi bek mlade reprezentacije Ukrajine naveo je da njegova zemlja želi mir, ali da je on spreman da ode u rat.

"Mi smo zemlja koja želi da živi u miru, nikoga ne želimo da napadamo i hoćemo da sve bude mirno. Reći ću istinu, hoću da idem u rat i da pomognem svom narodu", rekao je Kravec.

Ipak, svestan je da ne bi bio od prevelike koristi...

"Ne umem da pucam, ne znam da se krećem u ratu, ne znam kako da promenim municiju, ali istina je da hoću da pomognem. Kad bih mogao da odem u rat hteo bih. Ipak skoro svi aerodromi su blokirani, ali ako me moja zemlja pozove ja idem", dodao je on.

Ali situacija u Ukrajini njegovoj porodici ne da mira.

"Ne spavam uopšte. Moja majka me zove i čujem pucnje.. Treniram, ali razmišljam samo o situaciji u zemlji. Moja žena plače osam do deset puta dnevno, preplaćena je na smrt. Sve je to Putinova krivica", završio je Kravec.