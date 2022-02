Nije imala sreće ili je za sve sama kriva? Pogledajte sami.

Izvor: Twitter/2010Misterchip/Sofascore/Screenshot

Pamtimo loše partije, mečeve iz košmara, ali ono što je uradila novozelandska fudbalerka Mekejla Mur (25) sigurno nikada niste videli, a pitanje je i da li ćete ikada više!

Murova je na sinoćnoj utakmici između Novog Zelanda i Sjedinjenih Američkih Država uspela da postigne het-trik autogolova i tako se upiše u istoriju fudbala. Tri puta je očajno procenila i zahvatila loptu i tako da završi u njenom golu, ali postaje i gore od ovoga...

Sve to uspela je da uradi u prvom poluvremenu. Tačnije, Mekejla Mur je autogolove postigla u petom, šestom i 36. minutu utakmice, pa ju je selektorka zamenila i pre pauze.

Da je ostala i zaigrala u nastavku, verovatno bi se u svlačionici Novog Zelanda pričao onaj čuveni vic "pusti x, čuvaj Mur".

SAD je inače lako došao do pobede na "She believs" kupu pošto su i u nastavku došli do laka dva gola preko Heč i Pju za konačnih 5:0. "Heroj" utakmice je ipak Murova koja je postigla het-trik autogolova, a zanimljivo je da je pre ovoga meča imala ukupno tri pogotka u dresu Novog Zelanda.

Pogledajte!