Srpski fudbaler će debitovati u torinskom derbiju, a ukoliko postigne gol, postaće tek treći igrač Juventusa u Seriji A koji je pogodio u svom prvom "Derbiju dela Mole".

Izvor: Profimedia

Dušan Vlahović je na odličan način započeo karijeru u Juventusu, a nakon jednog meča pauze imaće priliku da se vrati na golgeterski put. Pred njim je Derbi dela Mole - gradski derbi Torina, a gol postignut protiv velikog rivala uvek ima poseban značaj.

Ukoliko bi zatresao mrežu Torina, Vlahović bi postao tek treći fudbaler u istoriji Juventusa koji je na svom debiju u gradskom derbiju matirao protivničkog golmana. Društvo u koje može da uđe je odabrano - Kristijano Ronaldo i Gonzalo Iguain!

Prvi čovek kojem je to uspelo bio je argentinski napadač koji je stigao iz Napolija. Iguain je u juventus stigao tokom leta 2016. godine, a nekoliko meseci kasnije je protiv Torina postigao dva gola. Bile su to one godine kada je Juventus dominantno vladao italijanskim fudbalom...

Deluje neverovatno, ali je pre i posle Gonzala Iguaina samo još Kristijano Ronaldo tresao mrežu na svom prvom gradskom derbiju. On je postigao pobedonosni gol na gostovanju krajem 2018. godine, nekoliko meseci nakon što je završio šokantan transfer iz Real Madrida.

I onda, pauza... Čeka se čovek koji je ove sezone već pogodio protiv Torina, ali u dresu Fiorentine. Bilo je to u avgustu, kada je tim iz Firence slavio 2:1.

Vlahović je u ovom trenutku drugi strelac Serije A, uz 18 golova na 23 meča. Ispred je samo Lacijov Ćiro Imobile, koji je mreže tresao 19 puta na 21 meču. Naravno, trka nije ni blizu gotova, a srpski fudbaler je već na prvom meču u novom klubu pokazao da neće odustati od borbe.

Pravi put ka nagradi za najboljeg strelca sezone bio barem jedan pogodak protiv Torina u meču koji se igra za vikend.

Podsećamo, Vlahović već ima iskustvo gradskih derbija. Iako Fiorentina, u kojoj je skrenuo pažnju na sebe, nema gradskog rivala, Vlahović je već sa 16 godina osetio kako izgleda igrati ovako veliki meč.

U dresu Partizana dva puta je odmerio snage sa Crvenom zvezdom. Krajem februara 2016. godine crno-beli su upisali poraz (2:1) na svom stadionu, a nešto manje od dva meseca kasnije bilo je 1:1 na terenu Zvezde. mladi Vlahović se na tim mečevima nije upisivao u strelce.