Sada je Jovana u centru pažnje zbog skandala!

Izvor: Instagram/callmelolita/printscreen

Supruga nekadašnjeg reprezentativca Srbije i napadača Crvene zvezde Filipa Đorđevića Jovana Švonja (31) našla se u žiži javnosti pošto je napravila više saobraćajnih prekršaja u noći između utorka i srede.

Ona je prema saznanjima medija vozila svoj automobil marke BMV 196 kilometara na sat na delu puta gde je ograničenje 80, a uz to su sa njom u kolima bila deca starosti između četiri i šest godina.

Lepa Novosađanka je već nekoliko godina u braku sa Đorđevićem, a u jednom od intervjua otrkila je čime ju je Filip osvojio.

"Kada sam prvi put videla Filipa, nisam verovala da postoji toliko lep muškarac. Da budem iskrena, prvo su me osvojile njegove velike crne oči i neka prijatna energija kojom zrači, a pošto sam ga bolje upoznala, shvatila sam da je on divan čovek sa ogromnim srcem i sjajnim smislom za humor. Mogla bih do prekosutra da nabrajam sve njegove vrline", rekla je Jovana u jednom intervjuu.

Pogledajte kako ona izgleda: