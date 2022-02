Sada ga pevačica i glumica moli da je ponovo "zapati".

Izvor: Instagram/lalioficial/antonelaroccuzzo/Screenshot

Lionela Mesija na Instagramu prati 306 miliona ljudi, a dobro znamo da ga ne vodi isključivo PR kompanija, nego ga i lično koristi pošto je Džejmi Karager nedavno otkrio da ga je Argentinac vređao u privatnim porukama. I to nakon jednog njegovog komentara o odlasku u PSŽ.

Zato i sam Mesi dobro pazi koga prati na Instagramu, trenutno je u pitanju 284 odabranih ljudi, ali moraju da znaju da ne znači da će večno ostati među "zapraćenima". Zna Mesi i da otprati kada se naljuti...

Tome je posvedočila argentinska glumica i pevačica Lali Esposito koja nije dugo bila među grupom posebnih.

Sve se dogodilo kada je na popis "najboljih prijatelja" na Instagramu uvrstila upravo Mesija, pa je tako njemu postao dostupan sadržak koji glumica želi da podeli samo sa malom, odabranom publikom. Zašto je baš njega, koga tek jedva poznaje, uvrstila tu...to i nije baš najjasnije.

“Dogodilo mi se nešto neverovatno. Dobro, možda malo i preterujem, ali za mene je to bilo stvarno čudno. Imam neobičan smisao za humor, zbog čega neke priče šaljem 'najboljim prijateljima', a ne svim fanovima koje imam, a to su milioni ljudi. Samo ne želim nikoga uvrediti niti da neko kaže: 'Šta nije u redu s ovom ludom ženom?'. Objavila sam nešto čudno i smešno iz života - i odjednom vidim da je to vidio i Leo Messi. To me malo zbunilo, iako sam ga i sama dodala na listu najboljih prijatelja. Kako ne dodati najpoznatijeg zemljaka? Ali, nisam očekivala da će tako velika zvezda kao što je on pogledati moj video", ispričala je Lali i dodala da ju je posle toga "otpratio".

"Leo, kunem se, nisam uvek takva. Volim te! Leo, ako misliš da nisam dobro, u pravu si, ali nemoj da prestaneš da me pratiš", rekla je Lali čiji je otac Karlos Esposito fudbalski trener, a brat Patrisio bivši futsaler.

Pogledajte kako izgleda Lali Esposito!