Upoznajte ćerku Denisa Rodmana, najplaćeniju fudbalerku u američkoj ligi!

Izvor: Profimedia

Kada čujete prezime Rodman prva asocijacija je svima čuveni Denis. Fenomenalan košarkaš, osvajač pet NBA titula, ali u isto vrijeme i čovjek poznat po ekscentričnom i kontroverznom ponašanju.

Ali, ova priča nije o njemu. Već o jednoj drugoj osobi sa istim prezimenom - Triniti. Devojkom rođenom 20. maja 2002. godine koja je ušla u istoriju, postala je najplaćenija fudbalerka u ženskom fudbalu u Americi, odnosno u tamošnjoj nacionalnoj ligi (NWSL).

Ona je potpisala četvorogodišnji ugovor sa Vašington Spiritom vrijedan 1,1 miliona dolara. Tako nešto do sada nijedna fudbalerka u SAD nije uspjela da učini.

Odlučila je Triniti da gradi sama svoj put i to ne u svijetu košarke gdje bi joj vjerovatno vrata bila otvorena svuda, već u fudbalu i u tome je uspjela. U jednom od prethodnih intervjua je otkrila da će uraditi sve da bude upamćena kao Triniti Rodman, a ne kao "Rodmanova ćerka".

"Pratiće me to cijelog života. Jednostavno je, na kraju dana je on moj otac i to neće tek tako nestati. Nije to uticalo loše na mene, već je više 'zapalilo vatru' u meni i natjeralo me da radim više. Rekla sam sebi da ću postati u fudbalu ono što je on bio u košarci, zbog toga sam bila još više odlučna", rekla je Triniti.

Izgleda da je na dobrom putu da u tome uspije, pošto fudbalski svijet piše o novoj zvijezdi - Triniti Rodman...